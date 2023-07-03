Журналисты пикетами поддержали Абдулмумина Гаджиева

03 июля 2023, 15:29

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Одиночные пикеты с требованием освобождения журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдудлмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале его коллеги. Силовики записали их личные данные и потребовали объяснений.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 26 июня такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова дагестанские журналисты провели два одиночных пикета.

На месте проведения одиночных акций присутствовали друзья, коллеги и родственники Гаджиева, пришедшие понаблюдать за акциями.

Первый пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Акция началась в 13.30 мск. В 13.39 мск к Магомедову подошли сотрудники полиции и записали личные данные , а в 13.50 мск к журналисту подошёл другой сотрудник полиции и также записал данные, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Второй одиночный пикет с требованием свободы всем политическим заключенным начался в 14.00 мск, его провел дагестанский журналист Идрис Юсупов. Сотрудник полиции потребовал письменных объяснений мотивов одиночного пикета у Идриса Юсупова.

Прохожие и водители реагировали на одиночные акции активнее, чем неделю назад. В частности, на одиночную акцию Магомедова отреагировало большое количество туристов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте. Каких-либо попыток препятствовать проведению пикетов предпринято не было.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев. Суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, прокомментировали выступление обвинителя не участвующие в деле адвокаты. Обвиняемый Кемал Тамбиев это дело ошибкой следствия. по его ме, и суд может попытаться исправить ее, заявил в прениях обвиняемый Кемал Тамбиев.

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