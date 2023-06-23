Юристы прокомментировали позицию обвинения в деле Гаджиева

23 июня 2023, 14:00

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После того, как гособвинитель проигнорировал выводы экспертов и запросил по 19 лет колонии для Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, прокомментировали выступление обвинителя не участвующие в деле адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же, как и предыдущие, не нашла в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста. 8 июня эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы. 15 июня в прениях прокурор повторил доводы обвинения, ранее озвученные в ходе процесса.

Каждого из подсудимых прокурор попросил приговорить к лишению свободы в колонии строгого режима, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева. Обвинитель считает, что в суде было полностью доказано участие обвиняемых в деятельности террористических организаций: ИГИЛ*, "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана"*, "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа"*, а также доказана организация их финансирования, отметила она.

"Прокурор в прениях буквально зачитал обвинительное заключение следователя, словно не проводилось два с половиной года никаких судебных заседаний. Прокурор проигнорировал три экспертизы статей Абдулмумина, ни одна из которых не выявила в них ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом. Прокурор не постеснялся сослаться даже на "домик в деревне", долю в котором 36 человек якобы приобрели на преступные деньги. Он не заметил, что суд направил официальный запрос и выяснил, что данный домик не имеет к обвиняемым никакого отношения", - рассказала Дана Сакиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Адвокат Кемала Тамбиева Руслан Нагиев подтвердил, что прокурор фактически зачитал обвинительное заключение, проигнорировав все доводы защиты. "Проигнорировал и экспертизу, и показания свидетелей, которые те давали в суде, и другое", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что прокурор дал оценку жалоб на пытки Кемала Тамбиева. "Прокурор сказал, что, так как было отказано в возбуждении уголовного дела против силовиков, которых Тамбиев обвинял в пытках, то, значит, всё нормально. Пытки не доказаны", - сказал Руслан Нагиев.

Следующее заседание назначено на 29 июня. "Ожидаются выступления адвокатов в прениях. Обвиняемые также сами выступят в прениях", - сообщил он.

Адвокат Абубуакара Ризванова по назначению Лиана Амирджанова не нашла возможности прокомментировать позицию прокурора, передал корреспондент "Кавказского узла".

Есть вероятность, что суд назначит более мягкое наказание, чем запросил прокурор, указал адвокат Тимофей Широков, не имеющий отношения к этому делу. "В случае, когда налицо какие-то нестыковки обвинения, есть шанс, что судья назначит более низкие сроки наказания. Хотя оправдания ждать не стоит. Но если обвинение [предъявлено] по нескольким статьям, то, возможно, какие-то из них «отвалятся»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, приговор первой инстанции обычно становится решающим. "Главное - какой приговор вынесет первая инстанция", - отметил Широков.

Когда имеются недочеты в обвинении, суд может сделать вид, что идёт на внутренний компромисс, заметил адвокат Абусупьян Гайтаев, также не участвующий в деле. "Понимая, что нужно оправдать или прекращать дело либо возвращать на доследование, судьи стараются дать поменьше, но в рамках данной санкции. Судьи вряд ли пойдут на исключение доказательств и тем более оправдание, но дадут меньше. Это такая игра. Когда прокурор запрашивает много, а судья даёт поменьше, многие хвалят его. Хотя хвалить-то не за что. Ведь надо оправдывать, а они идут на половинчатые решения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суд должен дать оценку экспертизе и другим доказательствам, подчеркнул адвокат. "По закону суд вправе на своё усмотрение решить, согласиться или не согласиться с экспертизой. Если бы это была независимая экспертиза, по ходатайству защиты, то на неё откровенно наплевали бы. А так как экспертиза от обвинения и следствия, то просто так отделаться от официальной экспертизы не удастся. Суд даст оценку экспертизе. При этом, признав экспертизу, могут указать, что, мол, есть другие доказательства, подтверждающие вину, и таким образом обойти результаты экспертизы", - сказал Гайтаев.

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