Прокурор запросил 19 лет для обвиняемых по делу Гаджиева

22 июня 2023, 17:43

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Гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия по делу против Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Третья экспертиза, на которой настаивал прокурор, не обнаружила в публикациях Абдулмумина Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Выступая в прениях прокурор повторил доводы, ранее озвученные в ходе процесса.

Дагестанский журналиста Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сегодняшнем заседании в Южном окружном военном суде прокурор потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам лишения свободы, сообщил сегодня "Черновик".

"По его мнению, мы заслуживаем такого наказания, потому что в суде было полностью доказано наше участие в деятельности террористических организаций ИГИЛ*, "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана"*, "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа"*, а также доказана организация нами их финансирования", - приводятся в публикации в Telegram-канале слова Абдулмумина Гаджиева.

По его словам, ему вменяется в вину публикация статей в "Черновике" и перевод представителю ИГИЛ* 16 тысяч рублей. "Словно и не было никаких трёх экспертиз моих статей, ни одна из которых не выявила в них ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом. Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего кроме "пропаганды хороших взглядов" в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моём переводе в ИГИЛ*, не явился в суд, и ни одного доказательства на этот перевод в суде так и не прозвучало. Как и не заметил опрос руководителя турфирмы, который на самом деле получил от меня эти 16 тысяч за проданный билет на самолёт", - подчеркнул Гаджиев.

Коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его дело актом политического преследования и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Экспертиза подчеркнула необоснованность обвинений дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что может сказаться на решении суда, предположил, в частности, дагестанский журналист Идрис Юсупов.

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