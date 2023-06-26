Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

26 июня 2023, 14:34

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели в Махачкале двое коллег арестованного журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 19 июня такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Жители Дагестана всё активнее реагируют на пикеты, рассказали они в тот день.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня Магомедов и Юсупов провели одиночные пикеты на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. На месте акций присутствовали друзья Гаджиева и его родственники, пришедшие понаблюдать за пикетами, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на месте событий.

Первый пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева начал в 13.20 мск Магомед Магомедов. Через три минуты к нему подошли сотрудники полиции и проверили у Магомедова документы.

Второй одиночный пикет провел Идрис Юсупов с требованием «Свободу политическим заключённым». На оба пикета реагировали многочисленные прохожие и водители автомобилей, проезжавших мимо. Каких-либо попыток прервать одиночные акции силовики не предприняли.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение так же, как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей, и они в суде подтвердили свои выводы. 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы каждого из подсудимых. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев.

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