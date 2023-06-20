Соратники Гаджиева отметили рост интереса к делу журналиста

20 июня 2023, 00:58

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Жители Дагестана все активнее реагируют на пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева, отметили участники одиночных пикетов Идрис Юсупов и Магомед Магомедов. Делом Гаджиева интересуются верующие и прогрессивная часть населения, считает активист Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 19 июня одиночные пикеты провели журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сотрудники полиции взяли у участников одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева Идриса Юсупова и Магомеда Магомедова личные данные и потребовали письменные объяснения, однако не препятствовали проведению акции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за время проведения пикета 15-17 человек выразили ему поддержку словами и жестами, а более 20 человек - главным образом туристы - читали надпись на плакате с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование и проходили мимо. «Были и те, кто сканировал QR-код, чтобы иметь дополнительную информацию по делу», - рассказал Магомедов.

Реакцию граждан на одиночные пикеты положительно оценил и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что число пешеходов в целом выросло, увеличилось и число тех, кто поддержал пикетчика. По его оценкам, реакция на одиночные пикеты неделей ранее была значительно меньше, чем сейчас.

Дагестанский активист Джамбулат Гасанов, также присутствовавший на месте проведения пикетов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пришел, чтобы поддержать коллег Гаджиева.

По его словам, на акции он приходит не впервые, старается быть в курсе ситуации с уголовным преследованием журналиста. По его мнению, уголовным делом Гаджиева в Дагестане интересуются две категории людей. Это определенная часть мусульман, а также прогрессивная часть населения республики. «Мир так устроен, что 80% землян - это обыватели. Их интересы в основном сводятся к личному потреблению и, как максимум, интересам семьи. Не более того. Но прогресс двигают именно те оставшиеся 10-20%. И именно их, наверное, большей частью и интересует дело Абдулмумина Гаджиева. Во всяком случае в Дагестане», - пояснил он.

Мама Абдулмумина Гаджиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что недавно отправила очередную посылку сыну в СИЗО. Каких-либо проблем с отправкой или получением посылок от родственников у Гаджиева нет, заверила она.

Отсутствие проблем с отправкой посылок в СИЗО подтвердила также супруга Гаджиева Дана Сакиева. «Где-то неделю назад отправляла посылку в СИЗО. Каких-либо проблем с отправкой посылок у меня не было», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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