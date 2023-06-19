Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели пикеты в Махачкале

19 июня 2023, 14:27

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели в Махачкале журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 12 июня такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Интерес жителей Дагестана к преследованию Гаджиева не снижается в том числе за счет регулярных пикетов его коллег, отметили в тот день друзья журналиста.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Идрис Юсупов провел одиночный пикет на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Он держал плакат с требованием свободы для политзаключенных. Одиночный пикет начался в 13 мск, а в 13.20 мск к Юсупову подошли сотрудники патрульно-постовой службы и записали данные журналиста

В 13.23 мск свой одиночный пикет начал Магомед Магомедов. Журналист держал плакат с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

На месте проведения одиночных акций присутствовали журналисты и друзья Гаджиева пришедшие понаблюдать за пикетами. Реакция со стороны прохожих и водителей автомобилей была выше, чем неделей ранее. По состоянию на 13.37 мск, попыток силовиков сорвать одиночные пикеты не было, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста. 8 июня эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы. 15 июня в прениях прокурор повторил доводы обвинения, ранее озвученные в ходе процесса.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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