Друзья Абдулмумина Гаджиева указали на значимость пикетов в его поддержку

13 июня 2023, 13:12

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Интерес жителей Дагестана к преследованию журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева почти за четыре года не снижается за счет освещения этой темы в прессе, а также регулярного проведения его коллегами одиночных пикетов в Махачкале, отметили друзья журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги арестованного журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Эти акции проходят рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 12 июня одиночные пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Коллеги Гаджиева считают, что журналист подвергается преследованию из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

12 июня с 13.00 мск до 14.00 мск в центре Махачкалы прошли два одиночных пикета. Первый пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, а второй одиночный пикет с требованием освободить политических заключённых провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Инцидентов во время проведения одиночных акций не было. Поведение сотрудников полиции было "стандартным", рассказал Магомедов. "Внимание полиции было минимальным: уточнение личных данных и дача объяснения участковому", – пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом реакции на одиночный пикет со стороны прохожих и водителей было меньше, чем на предыдущих акциях в поддержку Гаджиева, добавил он. По мнению Магомедова, это связано с жаркой погодой, установившейся в Махачкале, и с выходным днём.

На то, что реакции со стороны прохожих и водителей было меньше, обратил внимание и Идрис Юсупов. "Был выходной день, людей было поменьше, реакций тоже было поменьше. Пешеходов тоже было значительно меньше: в два-три раза", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что, тем не менее, прохожие подходили и предлагали воду. Часть из них вступала с Юсуповым в диалог. После пикета к месту проведения одиночных акций подошёл сотрудник полиции и взял объяснения с каждого пикетчика.

По словам Юсупова, он пояснил в своих письменных объяснениях, что выходит на одиночную акцию именно с плакатом: "Свободу политическим заключённым", так как он выступает против политически мотивированного преследования жителей. "Я написал, что выступаю против преследования людей по политическим мотивам, против незаконных арестов и против фабрикации уголовных дел", – уточнил журналист.

Несмотря на то, что скоро уже четыре года как Гаджиев находится под стражей, со стороны его родственников, друзей и коллег интерес к его уголовному не снижается, рассказал друг Абдулмумина Гаджиева по имени Умар.

"Все следят за этим делом и за его развитием с самого начала и во время следствия, и во время суда, и сейчас, когда уже дело идёт к завершающей стадии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Информировать людей о деле Гаджиева и держать постоянно эту тему в информационном поле помогают пикеты его коллег, добавил он.

Схожее мнение высказал еще один друг Гаджиева Ислам. "Скоро уже четыре года. В первую очередь, наверное, это пикеты, которые его коллеги по понедельникам проводят, и публикации в СМИ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомые и друзья Гаджиева уверены в его невиновности. В течение всего времени, что журналист находится под стражей, ни один из его друзей и коллег не изменил своей точки зрения, добавил он. "Мы – те, кто знает Абдулмумина, были уверены в его невиновности с самого начала. Скоро исполнится четыре года, как он находится в СИЗО, а его вина не доказана ничем. Более того, выводы экспертиз убеждают тех, кто незнаком с деталями дела, в невиновности Абдулмумина", – подчеркнул Ислам.

Еженедельные пикеты, которые проводят коллеги Гаджиева, напоминают людям о несправедливом преследовании журналиста, сказал он. "Там же многие проходят и туристы тоже. Я уверен, что хоть два человека из десяти, которые обратили внимание на пикет, узнали, кто такой Абдулмумин и за что его преследуют", – пояснил Ислам.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая завершилось судебное следствие. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же, как и предыдущие, не нашла в публикациях Гаджиева призывов к нарушению закона. Тем не менее, 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор потребовал допросить специалистов, которые проводили третью экспертизу. 8 июня на суде они подтвердили свои выводы.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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