Эксперты подтвердили свои выводы о публикациях Абдулмумина Гаджиева

09 июня 2023, 03:14

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В суде по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы в экспертизе по публикациям Абдулмумина Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия по делу о финансировании терроризма против Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Третья экспертиза, на которой настаивал прокурор, не обнаружила в публикациях Абдулмумина Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его дело актом политического преследования и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Экспертиза подчеркнула необоснованность обвинений дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что может сказаться на решении суда, предположил дагестанский журналист Идрис Юсупов. Однако прокурор потребовал допросить экспертов в суде.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании Южного окружного военного суда, состоявшемся 8 июня, прокурор заявил, что если бы один из вопросов был поставлен по-другому, ответ экспертов был бы другим. Эту мысль судья воспринял как намёк на четвертую экспертизу и жестко пресёк, говорится в публикации телеграм-канала "Я/мы Абдулмумин Гаджиев", который освещает это дело.

Стадия судебного следствия была объявлена оконченной, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дара Сакиева.

Прокурор приступил к прениям, которые он, как ожидается, завершит на следующем заседании, назначенном на 15 июня, пояснила она.

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