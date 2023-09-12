"Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

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12 сентября 2023 года Абдулмумин Гаджиев был приговорен к 17 годам лишения свободы. «Кавказский узел» в краткой справке собрал самую важную информацию о преследовании журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Дагестане и в поддержку которого выступили независимые дагестанские издания. Местные журналисты называют его "вторым Голуновым" и добиваются его немедленного освобождения.

Статьи как доказательства

В обвинительном заключении (имеется в распоряжении редакции «Кавказского узла») дважды перечисляются статьи Абдулмумина Гаджиева, опубликованные в «Черновике». Всего названы 26 статей, 25 из которых до сих пор доступны для чтения и не признаны экстремистскими. Одна статья из списка прокуратуры - "«Это посланник Аллаха!» (Газета «Черновик», №13 от 06.08.2018)" - скорее всего ошибка, так как и в списке, и на сайте газеты есть одноименная статья в №8 от 27.02.2015. А в номере 13 за 2018 год и на дату 06.08.2018 статей Гаджиева в архиве «Черновика» вообще нет.

Чем не нравятся статьи обвинителям

Следствие и прокуроры нашли в статьях Гаджиева «распространение среди населения идей необходимости отделения республик Северо-Кавказского региона Российской Федерации и установления на этой территории норм шариатского правления», попытки «воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения к участию в деятельности террористической организации», наталкивание «читателей на необходимость отказа от светского образа жизни, для дальнейшей их морально-духовной подготовки к необходимости и решимости создания теократического государства, в том числе насильственным способом».

Где судят Гаджиева

21 октября 2020 года следственный комитет отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в Ростовский гарнизонный суд. Сам Гаджиев находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Заседание, в ходе которого предположительно будет зачитано обвинительное заключение, а суд ознакомится с позициями каждой из сторон и определится с графиком рассмотрения дела, назначено на 21 января 2020 года.

Какие издания поддержали Гаджиева

Три дагестанские газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли 21 июня 2019 года с одинаковыми обложками «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» в знак солидарности с журналистом Абдулмумином Гаджиевым, арестованным по обвинению в финансировании терроризма. Дагестанская газета "Молодежь Дагестана" также поддержала Гаджиева, опубликовав на первой полосе номера от 21 июня 2019 года материал "Надежда на правосудие". В поддержку Гаджиева выступила и дагестанская общественно-политическая газета на аварском языке XӀакъикъат ("Истина"). На первой странице газеты был опубликован материал "Дун/Нил ГIабдулмумин XIажиев" (Я/Мы Абдулмумин Гаджиев, - перев. с аварского).

Почему за Гаджиева вступились коллеги

Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам. В обществе снижается уровень доверия к работе правоохранительного блока, и многие люди понимают, что могут стать следующей жертвой произвола, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. От общества скрывается причина, по которой задержан Гаджиев, заметил главный редактор газеты «Свободная республика» Заур Газиев.

Кто такой Абдулмумин Гаджиев

Абдулмумин Гаджиев родился в 1985 году. Житель Махачкалы. По образованию математик, преподавал высшую математику и эконометрику в Дагестанском государственном университете. Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик», работает в ней с 2008 года. Женат, имеет четверых несовершеннолетних детей.

Как задержали Гаджиева

По словам журналиста, 14 июня к нему в дом ворвались силовики, напугав при этом его детей. “В шесть часов утра ко мне ворвались вооруженные люди. Толкнули меня на землю, скрутили руки, ногами придавили моё лицо к земле. Разбудили и напугали мою жену и малолетних детей… Перед моими детьми говорили, какой я плохой и какими опасными преступлениями за их спиной занимаюсь”, - рассказал Абдулмумин Гаджиев.

О чем писал Гаджиев

Гаджиев - один из опытнейших сотрудников "Черновика", рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев. С его слов, Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах. "Его статьи религиозной тематики всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались", - заявил Маирбек Агаев. Последние публикации Гаджиева были посвящены месяцу Рамадан.

О чем напомнило дело Гаджиева

Редакция «Черновика» назвала обвинение в адрес Гаджиева абсурдным и сравнила его дело с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого арестовали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В итоге в МВД признали, что никаких оснований для ареста Голунова не было. Во время протестов против этого дела газеты РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли под единой обложкой "Я/Мы Иван Голунов".

Почему Гаджиева сравнивают с Голуновым

Редакция издания «Черновик» опубликовала обращение, в котором объяснило, почему сравнивает дело Гаджиева с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. "Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающему о Дагестане только из выпуска новостей, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве", - подчеркивается в обращении.

Какое издание представляет Гаджиев

Независимый дагестанский еженедельник «Черновик» нередко выступает с острыми публикациями, неугодными властям. При этом еще в сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены угрозы в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей. В них анонимные авторы (предположительно, силовики) назвали 16 фамилий, в числе которых был и основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов . Через два года, 15 декабря 2011 года, в Махачкале было совершено покушение на Камалова. Раненый журналист скончался по дороге в больницу.

В чем конкретно обвиняют Гаджиева

Гаджиев обвиняется по ч.2 ст.205.5 («Участие в деятельности террористической организации», до 20 лет лишения свободы) и ч.4 ст.205.1 («Финансирование терроризма», до пожизненного лишения свободы) УК РФ. Следствие полагает, что Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Кто еще проходит по делу журналиста

В деле фигурируют 11 подозреваемых: Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), Ровшан Алиев, Мансур Даутов, Рафик Шабанов, Рабиджон Вахобов, Рафет Магомедов, Карим Алиев, Магомедбасир Гасанов, Абубакар Ризванов, Абдулмумин Гаджиев, Кемал Тамбиев . 14 июня, помимо Гаджиева, были задержаны Ризванов и Тамбиев.

Ход дела

10 января 2023 на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Представитель центра судебной экспертизы Минюста подтвердил в суде выводы коллег об отсутствии признаков преступлений в публикациях Абдулмумина Гаджиева, и это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. Работа экспертов центра не давала поводов усомниться в их компетентности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. 9 февраля 2023 года суд назначил проведение новой экспертизы статей Гаджиева, в связи с этим заседания по делу отложены.

Кто извинился перед Гаджиевым

Прося суд взять под стражу Абдулмумина Гаджиева, следствие настаивало, что вину журналиста подтверждают показания других задержанных. По данным «Черновика», уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева . Однако сам Тамбиев заявил, что дал показания под пытками и отказался от них . На суде 16 июня Гаджиев заявил, что Тамбиев перед ним извинился. "Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали", - сказал журналист.

Приговор

12 сентября 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к 17 годам лишения свободы, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова к 18 годам лишения свободы, Кемала Тамбиева - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы.