Коллеги и друзья поддержали Гаджиева в преддверии суда

21 декабря 2020, 19:45

Восемь человек вышли сегодня на одиночные пикеты в Махачкале с требованием освободить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Активисты выразили готовность проводить пикеты и в Ростове-на-Дону, где на 23 декабря запланировано рассмотрение дела журналиста по существу.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 7 декабря в поддержку журналиста серию одиночных пикетов провели 10 человек. 14 декабря на пикеты в поддержку Гаджиева вышли 15 человек, сообщили в тот же день «Кавказ.Реалии».

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

Сегодня коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева вновь вышли на акцию в его поддержку. Серия одиночных пикетов проходила у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану с 14.00 до 15.00 мск. На месте проведения акции присутствовали 10-12 человек, а восемь из них приняли непосредственное участие в пикетах.

На протяжении всей серии одиночных пикетов наблюдался интерес как со стороны прохожих, так и со стороны водителей автомобилей, проезжавших мимо, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» журналист Идрис Юсупов, участвовавший в одиночном пикете. «Водители как всегда поддерживали гудками и одобрительными жестами. Реакция была более активна, чем обычно»,- рассказал Юсупов.

По его словам, со стороны правоохранительных органов препятствий проведению одиночных пикетов не было. Сотрудник полиции подошел к одному из пикетчиков и записал объяснения с его слов, сообщил Юсупов.

По словам журналиста, коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева не планируют прекращать проведение еженедельных одиночных пикетов в его поддержку. Юсупов не исключил возможность проведения аналогичных одиночных пикетов в Ростове-на-Дону, где планируется рассмотрение дела Абдулмумина Гаджиева.

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева будут и в дальнейшем выходить с одиночными пикетами в его поддержку в Махачкале, и не намерены их прекращать, подтвердил заместитель главного редактора дагестанского еженедельника «Черновик» Магомед Магомедов.

«Одиночные пикеты в Махачкале, во всяком случае, мы будем продолжать»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов. По его словам, возможность проведения одиночных пикетов в Ростове-на-Дону коллегами Абдулмумина Гаджиева рассматривается.

Магомедов также отметил, что по информации, которой располагает редакция «Черновика», Абдулмумин Гаджиев уже находится в СИЗО Ростова-на-Дону. «Мы ждем того, когда будут назначены первые процессы», - отметил Магомедов, добавив, что возможно проведение одиночных пикетов как в Ростове-на-Дону, так и в Москве, «если на это будет необходимость».

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что его подзащитный уже находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Со слов Шабанова, очередное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова назначено на 23 декабря. Адвокат предположил, что данное заседание будет отложено, и рассмотрение уголовного дела по существу начнется только после новогодних выходных.

Дело Абдулмумина Гаджиева передано в Ростовский гарнизонный суд. На 23 декабря назначено первое заседание, на котором планируется рассмотрение дела по существу, пишет «Кавказ.Реалии».

Семья и родственники Гаджиева будут иметь возможность посещать его в СИЗО Ростова-на-Дону. Процедура получения свидания там такая же, которую они проходили в Махачкале, сообщил Шабанов. Также Гаджиев может беспрепятственно получать посылки от родных - они могут привозить посылки как на собственном транспорте в Ростов, так и отправлять их через почту, отметил адвокат.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что видела мужа перед началом его этапирования в Ростов-на-Дону 1 декабря. Дети в последний раз были на свидании в октябре, сообщила женщина.

Она отметила, что намерена добиваться свиданий с мужем в Ростовском СИЗО, а свидания Гаджиева с детьми после перевода в Ростов-на-Дону маловероятны по ряду причин, среди которых дополнительные финансовые расходы на дорогу и проживание, а также определенные трудности пути для всех четырех детей.

Сакиева при этом добавила, что, возможно, старшие сыновья Гаджиева смогут поехать в Ростов-на-Дону для свидания с отцом, а для двоих младших такая поездка будет проблемной. «Младшим детям будет довольно сложно проходить пропускной режим СИЗО», - рассказала Сакиева. С ее слов, после перевода Гаджиева в Ростов-на-Дону важно не только получить одобрение свидания, но и продумать всю поездку.

Россия в 2020 году вошла в число лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении, среди них редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, сообщил сегодня Комитет по защите журналистов, призвав освободить арестованных.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".