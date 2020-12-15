Правозащитники включили Гаджиева в список репрессированных журналистов

15 декабря 2020, 08:00

Россия в 2020 году вошла в число лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении, среди них редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, сообщил сегодня Комитет по защите журналистов, призвав освободить арестованных.

Список КЗЖ представляет собой список тех, кто находился за решеткой в 00:01 часов 1 декабря 2020 года. Он не включает многих журналистов, заключенных в тюрьму и освобожденных в течение года. Журналисты остаются в списке КЗЖ до тех пор, пока организация не установит, что они были освобождены или умерли в заключении.

"Это возмутительно и ужасно, что мы являемся очевидцами заключения рекордного количества журналистов в тюрьму в разгар глобальной пандемии", - заявил в обнародованном сегодня пресс-релизе исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

По данным комитета по защите журналистов по состоянию на 1 декабря в тюрьму были заключены не менее 274 журналистов, это является самый высокий показателем с тех пор, как КЗЖ начал собирать данные в начале 1990-х годов, и пятый год подряд, когда за решеткой оказалось не менее 250 журналистов, говорится в поступившем в "Кавказский узел" пресс-релизе.

Россия входит в число стран - лидеров по количеству журналистов, находящихся в заключении, сообщила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

"В этом году Россия входит в число стран - лидеров по количеству журналистов, находящихся в заключении: по состоянию на 1 декабря 2020 года 10 журналистов находились за решеткой", - приводятся ее слова в поступившем в "Кавказский узел" пресс-релизе.

В число задержанных журналистов вошел редактор отдела религии независимой газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, арестованный в июне 2019 года.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик". 7 декабря в Махачкале 10 человек провели в серии одиночных пикетов потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева.

"Российские власти должны немедленно освободить Гаджиева и прекратить преследования против уже достаточно настрадавшейся газеты "Черновик" и ее журналистов", - заявила Гульноза Саид.

В этот список КЗЖ включил троих журналистов из Крыма - Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева и Р емзи Бекирова, которые были арестованы российскими властями. Хотя КЗЖ признает Крым частью Украины, но поскольку за репрессии против этих журналистов отвечают российские власти, то их включили в перепись в категории "Россия".

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2019 года Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова, журналистов, стримеров "Крымской солидарности", задержали в Ростове-на-Дону при попытке выехать на Украину. Их доставили в Симферополь. Источник в силовых структурах связал это дело с задержанием еще 20 предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму 27 марта.

"Они должны быть немедленно освобождены", - заявила Гульноза Саид.

Также в этом году сотрудники ФСБ арестовали журналиста Ивана Сафронова, обвинив его в государственной измене. "Непонятно за какие именно преступления Сафронов остается за решеткой, и на чем конкретно основаны обвинения против него", - считает Гульноза Саид.

Советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО, возбуждено дело о госизмене, сообщил "Первый канал". У Сафронова не было доступа к государственной тайне, а задержание может быть связано с его журналисткой работой, отметил источник "Интерфакса".

Власти России должны немедленно освободить всех находящихся в заключении журналистов и позволить работникам СМИ выполнять важную для общества работу, считает Гульноза Саид.

Китай, Турция, Египет и Саудовская Аравия лидируют по числу заключенных в тюрьму журналистов. Значительный рост задержанных наблюдается в Эфиопии, где политические волнения переросли в вооруженный конфликт, и в Беларуси, где журналистов задерживали во время освещения акций протеста против президента Александра Лукашенко, заявившего о своей победе на выборах, которые многие считают сфальсифицированными.

Хотя в США на момент проведения тюремной переписи КЗЖ ни один журналист не числился за решеткой, но в течение 2020 года было арестовано или привлечено к уголовной ответственности 110 журналистов, многие из которых освещали демонстрации против насилия со стороны полиции.

"Рекордное количество заключенных в тюрьму журналистов во всем мире - это наследие президента Трампа в области свободы прессы. Новая администрация Байдена должна работать наряду с другими странами, как часть глобальной коалиции, чтобы снизить это число", - заявил Джоэл Саймон.

КЗЖ задокументировал более 200 нарушений свободы прессы, связанных с COVID-19, и запустил кампанию #FreeThePress, призывающую мировых лидеров освободить всех заключенных журналистов.

* - "Хизб ут-Тахрир" - организация признана террористической и запрещена в России судом.