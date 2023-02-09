Новая экспертиза затянула процесс по делу Абдулмумина Гаджиева

09 февраля 2023, 23:26

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Суд назначил проведение новой экспертизы статей журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, в связи с этим заседания по делу отложены на неопределенное время, рассказала жена журналиста.

Как писал "Кавказский узел", обвинение по делу Абдулмумина Гаджиева посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, чтобы проверить их на наличие любых призывов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Ранее перед экспертами ставился вопрос о призывах к конкретным действиям или идеям, теперь же "трудно понять, чего именно хочет сторона обвинения" добиться этим ходатайством, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

10 января на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. Ранее работа экспертов центра не давала поводов усомниться в их компетентности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Сегодняшнее заседание суда над Абдулмумином Гаджиевым, Кемалом Тамбиевым и Абубакром Ризвановым в Южном окружном военном суде завершилось, едва начавшись, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана.

"Заседание продлилось около десяти минут. Судья сообщил, что дополнительная экспертиза займет минимум три месяца и вряд ли будет готова не раньше апреля. Следующее заседание пройдет только в марте. Точное число неизвестно", - сообщила она. По ее словам, жалоб от Абдулмумина Гаджиева не поступало.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура также подтвердила, что суд будет ждать результатов новой экспертизы."Все уже вымотаны судами. И хотят уже приступить к заключительной части. Но у прокурора было ходатайство на новую экспертизу по статьям Абдулмумина, которое суд удовлетворил. Сколько ждать результатов экспертизы новой? Надеемся, что меньше чем первый раз. До того момента ничего особо не будет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лаура сообщила также, что свиданий с мужем у неё не было."Нет возможности ездить к Кемалу сейчас. Состояние у него хорошее, ни на что не жалуется, кроме тараканов", - отметила она.

Редактор отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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