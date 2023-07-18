Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу

18 июля 2023, 00:03

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Выступления в прениях спровоцировали рост интереса к делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что показала редакция на пикеты в Махачкале. Приговор суда по делу Гаджиева продемонстрирует, возможна ли в таких делах справедливость, либо развяжет руки тем, кто фальсифицирует дела, отметили его коллеги.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 17 июля такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

На пикет с требованием освободить политических заключенных обратили внимание примерно столько же людей, что и неделей ранее. Однако тех, кто словом либо жестом поддержал одиночную акцию, было значительно больше, отметил Идрис Юсупов. "Обычно бывает, что каждый четвертый из обративших внимание демонстрирует поддержку, а в этот раз, по моим оценкам, чуть ли не половина людей, из тех, что обратили внимание на пикет, выражали поддержку", - рассказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, за 30 минут пикета на него отреагировали не менее 60 водителей и прохожих, половина из них словами или жестами выразила поддержку.

Юсупов отметил, что люди задавали вопросы - кто такие политические заключенные, кому посвящен пикет, а также фотографировали. "Фотографировали даже люди, которые проходили по другой стороне улицы. Среди них были и туристы", - рассказал Юсупов.

Журналист отметил, что сам факт того, что в Махачкале проходит одиночный пикет с таким "общероссийским, общечеловеческим требованием "Свободу политзаключенным"" является для приезжих удивительным.

Другой коллега Абдулмумина Гаджиева на условиях анонимности рассказал, что регулярное проведение одиночных пикетов в поддержку журналиста на протяжении более четырех лет - беспрецедентный случай в России. "Здесь уже все привыкли, для полиции это стало какой-то обыденностью, но для приезжих бывает удивительно видеть такое", - отметил он.

По его словам, реакция на одиночные акции разная - "кто-то машет, поддерживает", "кто-то делает вид, что не видит <плакат>". Он отметил, что большинство знакомых уверены, что Гаджиев невиновен, но при этом выходить на одиночный пикет они не будут. "Есть его друзья, его соседи, которые не присутствуют на месте проведения одиночного пикета, хотя и поддерживают его", - пояснил он.

Пикеты прошли хорошо. Была достойная реакция со стороны автовладельцев и очень активная со стороны пешеходов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов .

"Насчитал не менее 10 человек, которые благодарили за пикет, желали здоровья и скорейшего освобождения Абдулмумину, а один прохожий, молодой парень, даже принес нам воды, видя, что очень жаркий день", - сообщил он.

Интерес к исходу уголовного дела против Гаджиева небывало высок и он повышается по мере приближения к развязке. Общество ждёт исхода, чтобы сделать свои выводы, считает журналист. "Не зря Абдулмумин в своей речи в прениях сказал, что все смотрят на исход этого дела. Смотрит общество и смотрят силовики. Если Гаджиева, Тамбиева и Ризванова осудят, то это, как ожидается, даст небывалое воодушевление тем, кто привык фальсифицировать уголовные дела. Их "работа" после такого прецедента сильно упростится", - предположил он.

Выступления Тамбиева и Гаджиева показали несостоятельность доводов обвинения, отметил Магомедов. "Абдулмумин и Тамбиев разнесли доводы обвинения в пух и прах. И "тяжёлая артиллерия" в виде выступления Ризванова должна просто полностью разнести остатки аргументации гособвинения", - отметил коллега Гаджиева.

Магомедов, оценивая доводы сторон, надеется, что обвиняемые будут оправданы . "Я лично питаю надежду, что исход в суде будет благополучный. Что они будут оправданы", - пояснил он.

Яркие и запоминающиеся выступления Гаджиева, Тамбиева в прениях спровоцировали дополнительный интерес к этому делу, считает Юсупов. "Очень много репостов этой информации. Люди ждут, читают, делятся своими мнениями по этому поводу»,- рассказал журналист.

Юсупов отметил, что и он и другие коллеги Гаджиева надеются на оправдание Гаджиева. "Я не исключаю никаких вариантов, пока не услышим сам приговор суда. Приговор суда может быть как оправдательным, так и обвинительным. То есть мы не знаем какими фактами будет руководствоваться судья при вынесении приговора. Но мы убеждены, что по всем материалам дела, по всему тому, как велось следствие, по всему тому, как проходил судебный процесс – в отсутствие каких-либо доказательств вины они должны быть безусловно оправданы", - рассказал он. Однако Юсупов отметил, что не исключены внесудебные, в частности, административные факторы, которые могут оказать влияние на приговор.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева отметила, что обвиняемые в прениях продемонстрировали суду несостоятельность доводов обвинения и убедительно доказали свою невинность, а также то, что уголовное дело сфальсифицировано.

По ее словам, вопрос поездки в Ростов-на-Дону на очередное заседание по делу пока не решен, так как сложно приобрести билет на поезд. Она добавила, что проблем с получением посылок у Гаджиева нет. Все отправляемые родственниками посылки журналист получает.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам заключения. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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