Магомедов требует признать бездействие следствия после срыва пикета

12 июля 2023, 23:33

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Следствие безосновательно проигнорировало заявление заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые сорвали его одиночный пикет в июне 2022 года, а суд в Махачкале, отказавшийся признать бездействие следствия, нарушил требования закона, указала защита в апелляции.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов подготовил заявление в управление СКР по Дагестану с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые, по его мнению, незаконно помешали его одиночному пикету и превысили должностные полномочия. Спустя год он обжаловал бездействие следствия, однако райсуд в Махачкале отказался удовлетворить его требования. Журналист и его адвокат пообещали обратиться в Верховный суд Дагестана.

11 июля 2022 года полицейские задержали Магомеда Магомедова, вышедшего в Махачкале на пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Также был задержан снимавший пикет журналист, корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов (включен в реестр иностранных агентов). Их отвезли в УМВД по Советскому району и в тот же день освободили. Полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, кортеж которой должен был проезжать в этом месте.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и его адвокат Шамиль Исаев подали апелляционную жалобу в Верховный суд Дагестана, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокат указал, что судья при вынесении постановления допустил существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса. В частности, Магомедов подал в управление Следкома России по Дагестану заявление о преступлении, а не обращение. По закону его необходимо рассмотреть в процессуальном порядке. Следственный орган должен был провести проверку по заявлению Магомедова, опросить его и свидетелей, собрать необходимые доказательства и сведения, дать оценку действиям полицейских и принять решение. Но в СК этого не сделали, указано в апелляционной жалобе.

Истцы подчеркнули, что в Следкоме могли дополнительно направить поручение в управление собственной безопасности МВД о проверке в отношении сотрудников полиции — чтобы собрать доказательства, и затем вынести процессуальное решение.

Заявление Магомедова о преступлении соответствует требованиям и его обязаны были рассмотреть, отметил адвокат в жалобе. Так, в своем заявлении Магомедов рассказал о действиях сотрудников полиции, в которых есть признаки ряда преступлений - воспрепятствования проведению пикета, незаконного задержания, лишения права на свободу и личную неприкосновенность (статьи 149 и 286 УК РФ), описал факты и обстоятельства, при которых задержали его и свидетелей происшествия.

По мнению Исаева, своим постановлением суд продемонстрировал, что представителям органов власти позволено нарушать закон. А простые граждане "неминуемо несут на себе всю тягость уголовного преследования". В жалобе отмечается, что это грубо противоречит положениям статьи 19 Конституции России, согласно которой все равны перед законом и судом, говорится в сообщении на сайте Центра.

16 января силовики также задержали Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены.

В связи с этим 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. Идрис Юсупов также добивается проверки действий силовиков.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам заключения Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева. При этом прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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