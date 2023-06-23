Решение суда по жалобе Магомеда Магомедова возмутило журналиста

23 июня 2023, 13:17

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Райсуд в Махачкале отказался удовлетворить основные требования заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, который обжаловал бездействие следствия по заявлению о превышении полномочий полицейскими во время его одиночного пикета. Журналист и его адвокат пообещали обратиться в Верховный суд Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов подготовил заявление в управление СКР по Дагестану с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые, по его мнению, незаконно помешали его одиночному пикету и превысили должностные полномочия.

11 июля полицейские задержали Магомеда Магомедова, вышедшего в Махачкале на пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Также был задержан снимавший пикет журналист, корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов (включен в реестр иностранных агентов). Их отвезли в УМВД по Советскому району и в тот же день освободили. Полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, кортеж которой должен был проезжать в этом месте.

22 июня в Советском райсуде Махачкалы прошло заседание по жалобе Магомеда Магомедова на бездействие следователей, которые не провели проверку его заявления о задержании полицейскими 11 июля 2022 года, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Согласно жалобе Магомедова, копия которой есть в распоряжении «Кавказского узла», 13 июля 2022 года Магомедов обратился в управление СКР по Дагестану с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, доставивших его в отдел полиции. 15 июля заявитель получил письмо о перенаправлении его «обращения» из управления СКР по Дагестану в следственный отдел ведомства по Советскому району Махачкалы.

Проверка по факту заявления проведена не была: ни сам Магомедов, ни иные лица опрошены не были, о каком-либо решении также сообщено не было, указал журналист. "Неоднократные визиты в Следственный отдел по Советскому району СУ СКР по РД с требованием провести проверку моего заявления о преступлении, опросить меня, свидетелей и принять по нему решение должного результата не принесли", - говорится в документе.

Магомедов попросил признать бездействие следователя и руководителя районного следственного отдела, "выразившиеся в непроведении проверки по заявлению о преступлении должным образом", нарушение сроков процессуального решения на принятие процессуального действия. Также Магомедов попросил в случае, если следователем либо руководителем следственного отдела принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, признать данное решение незаконным.

В суде Магомедов рассказал, что вышел на разрешенный законодательством России одиночный пикет, и несмотря на «всю законность действий журналиста» его доставили в отдел полиции. «Меня доставили в отдел полиции, не обосновав причины. По данному поводу я обратился в Следственный комитет, потому что посчитал, что мои права нарушены, потому что я вижу, что из состава преступления это нарушение права проведения одиночного пикета", - пояснил Магомедов.

Журналист уточнил, что его заявление, которое он подавал в СУ СКР по Дагестану, в ответе ведомства было обозначено не как заявление, а как обращение. «Оно было обозначено как обращение, хотя я не обращался в Следственный комитет, я ему подавал заявление. С того момента тоже никаких писем, приглашений, объяснений или же каких-то отказов не пришло. На мой взгляд, это не соответствует законности, поэтому я обратился в суд с просьбой, чтобы разобрались», - сказал Магомедов в зале суда.

Адвокат Магомедова обратил внимание на то, что действующим законом установлен трехдневный срок для проверки заявления о преступлении, который может быть продлен до десяти дней, а в исключительных случаях - до месяца. «Но с момента обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела почти прошел год», - сказал в суде адвокат.

Также он добавил, что в порядке проверки заявления сам Магомедов должен был быть опрошен, однако этого сделано не было. «Поэтому очевидно, что следственный орган бездействовал», - сказал он. На вопрос суда, получал ли Магомедов от каких-либо правоохранительных структур какие-либо сведения по своему заявлению, Магомедов ответил отрицательно.

Представитель следственного отдела по Советскому району Махачкалы сообщил в суде, что заявление Магомедова поступило к ним, но было переквалифицировано не как заявление, а как обращение, так как "данная переквалификация соответствует действующим нормам". Далее обращение было перенаправлено в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД Дагестана для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. "И соответственно, ответ о рассмотрении данного обращения заявителю должен был быть дан именно этим органом. Почему он оттуда не получил ответ, непонятно", - сказал представитель ответчика и предоставил суду документ о том, что заявление было перенаправлено в МВД 2 августа 2022 года.

Адвокат, обращаясь к ответчику спросил, были ли попытки опроса заявителя или сотрудников полиции по факту заявления и изложенных в нем фактов. Представитель следствия ответил, что таких опросов не было, так как обращение Магомедова было сразу перенаправлено.

Прокурор попросил суд отказать в удовлетворении жалобы Магомедова, так как обращение Магомедова было перенаправлено в МВД, и бездействия следователя, таким образом, не было.

Однако адвокат Магомедова отметил, что представитель следствия предоставил суду документ, прямо подтверждающий их бездействие, так как следственный отдел не стал рассматривать заявление о преступлении. «Направили в тот орган, практически действия которого обжалуются. Это согласно их же инструкции недопустимо. Недопустимо направление вот этих заявлений другим лицам, действия которых обжалуются", - сказал адвокат.

Он пояснил, что по фактам, изложенным в заявлении, следственный отдел по Советскому району Махачкалы был обязан провести проверку, вызвав заявителя и взяв у него объяснения. «Но, как видно, они отмахнулись от этого заявления и не выполнили свои обязанности. Поэтому незаконность их действий и бездействий абсолютно очевидна», - заявил адвокат.

Магомед Магомедов выступил против переквалификации его «заявления о преступлении» в «обращение». «Я требую относиться к моему заявлению как к заявлению о преступлении, потому что в данном заявлении перечислены все признаки преступлений, которые предусмотрены соответствующей статьей Уголовного кодекса», - сказал журналист.

Суд постановил частично удовлетворить жалобу Магомедова и обязал следователей уведомить Магомедова о передаче его заявления, которое следственный отдел посчитал обращением, в МВД. В остальном суд постановил Магомедову отказать. На вопрос Магомедова, правильно ли он понимает, что бездействие следственного органа выражено лишь в том, что его не уведомили, а в остальной части, которая касается рассмотрения заявления о преступлении, жалоба оставлена без удовлетворения, судья ответил утвердительно. Он отметил, что, если Магомедов не согласен с решением суда, то может обжаловать в течение 15 суток с момента вынесения решения.

После заседания Магомед Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что обязательно будет обжаловать решение суда, так как требования "удовлетворены не в основной их части, а только в части бюрократической".

Он пояснил, что его целью было привлечь к ответственности за бездействие следственный орган. "Заявление было написало почти год назад. Я его отправлял в следственное управление следственного комитета России. Заявление принес в канцелярию. Его зарегистрировали в канцелярии. Спустя какое-то время, мне пришел ответ, что мое обращение направлено в следственный отдел Советского района Махачкалы СУ СКР по Дагестану. […] Следственный отдел по Советскому району не представил ни бумаг, ничего [о том], что сейчас происходит с моим заявлением, на каком оно этапе: рассмотрено, отказано. Никакой информации не представили о каких-то результатах проверки", - сказал Магомед Магомедов.

Адвокат Магомедова сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда будет обжаловано в Верховном суде Дагестана. Он пояснил, что перечисленные в жалобе нарушения прав Магомедова, допущенные силовиками, уголовно наказуемы, и в этом контексте следственное управление не могло переквалифицировать заявление Магомедова о совершении преступления в простое обращение. Также по факту заявления должно было быть принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела, отметил адвокат.

Журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов, также присутствовавший в зале суда, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обжалование в судебном порядке нарушений прав граждан "является положительной практикой". «То есть нужно не оставлять без внимания незаконные действия сотрудников полиции», - пояснил Юсупов.

Опираясь на практику своих наблюдений, он отметил, что нарушения прав бывают часто. «То есть нарушения бывают очень часто, но обжалуются они очень редко. В силу занятости людей, отсутствия времени или отсутствия специальной юридической квалификации», - сказал Юсупов.

Напомним, 16 января силовики также задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены.

В связи с этим 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. Идрис Юсупов также добивается проверки действий силовиков.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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