Коллеги Гаджиева выразили надежду на оправдательный приговор

04 июля 2023, 01:16

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Участники пикетов в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева отметили активную реакцию махачкалинцев на акцию. Они признались, что запрошенные прокурором для Гаджиева, а также Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева сроки чрезмерно суровы.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 3 июля одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы каждого из подсудимых. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев.

Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева, которые провели 3 июля пикеты в его поддержку в центре Махачкалы, привлекли значительное внимание прохожих и автомобилистов. Несколько прохожих вступили с пикетчиками в диалог. Какие-либо попытки прервать акции предприняты не были, пикетчиков сопровождали коллеги, родственники и друзья Гаджиева, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте проведения пикетов.

Некоторые прохожие высказали надежду, что Гаджиеву и другим фигурантам дела вынесут оправдательный приговор, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов, добавив, что аналогичное мнение высказывали жители и гости Махачкалы и неделю назад. «Были слова поддержки и пожелания справедливого исхода. Люди верят в справедливость и надеются, что Абдулмумина оправдают», - рассказал он, добавив, что считает «безумием» запрошенные прокурором сроки в 19 лет для Гаджиева, Ризванова и Тамбиева.

Магомедов также положительно оценил выступление Кемала Тамбиева на прошлом судебном заседании. По его мнению, подсудимый и его адвокат детально указали на несостоятельность обвинения. «Он и его адвокат разложили по полочкам всю суть обвинения и опровергли их», - считает Магомедов.

30 июня Кемал Тамбиев заявил в прениях, что дело о финансировании терроризма стало ошибкой следствия, и суд может попытаться исправить ее. Свидетели обвинения не смогли представить показаний, подтверждающих вину Кемала Тамбиева, подчеркнул его адвокат Руслан Нагиев.

Прокурор не должен был запрашивать для Гаджиева 19 лет, так как вина Гаджиева, несмотря на старания со стороны обвинения, не доказана, считает учредитель «Черновика» Магди Камалов. «Для меня ожидаемо то, что он ни в чем не виноват и его должны выпустить», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, у Камалова нет надежды на то, что суд вынесет оправдательный приговор и Гаджиева выпустят прямо в зале суда. При этом Камалов затруднился предположить, какой приговор в итоге вынесет суд. «У нас, наверное, когда невиновен, лет десять дают. Надеюсь, что <...> не дадут больше», - сказал он. Что касается пикетов, то, по словам Камалова, попыток сорвать их он не увидел.

По мнению Идриса Юсупова, прокурор, запрашивая длительные сроки для фигурантов дела, в своем выступлении фактически «повторил обвинительное заключение». «По той информации, что у нас есть, получается, что прокурор в своем выступлении в прениях просто чуть ли не буквально дословно повторил обвинительное заключение. При этом не уделяя внимание тем обстоятельствам, которые были изучены в ходе судебных заседаний, тем допросам свидетелей, тем противоречиям, которые произошли», - отметил Юсупов.

Журналист также обратил внимание на то, что на многочисленные экспертизы, которые были проведены в том числе по ходатайству обвинения, и ответы экспертов прокурор также не обратил должного внимания. «На все противоречия, которые были выявлены, он не обращает никакого внимания. Мне кажется, это можно объяснить только предвзятым отношением. Любой человек с элементарным разумным подходом к этому делу, не говоря уже о юридической практике, мог понять, наверное, что с этим делом происходит в суде, что это дело в обвинении не находит подтверждения»,- предложил Юсупов.

Журналист считает, что итоговый приговор в отношении всех троих обвиняемых будет только обвинительный с возможным изменением срока, запрошенного прокурором, в меньшую сторону.

Запрошенный прокурором срок является неожиданным, хотя ожидание того, что срок будет двузначным, было, призналась корреспонденту "Кавказского узла" супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева.

«Изначально, еще до вступления прокурора, вроде бы в голове было понимание, что любая двузначная цифра возможна и, скорее всего, будет», - пояснила Сакиева.

Однако, по ее словам, были предположения, что запрашиваемый срок прокурора будет меньше, так как в деле нет какой-либо доказательной базы, считает супруга Гаджиева. Она предполагала, что прокурор оценит эти обстоятельства и не запросит такой большой срок, однако прокурор лишь выполнил свою задачу, считает Сакиева. «Наверное, это для него больше рутина, а не некий такой процесс анализа (доказательств обвинения и защиты – прим. «Кавказского узла»)», - предположила супруга журналиста.

Сама Сакиева отметила, что после того, как она узнала о сроке, запрошенном прокурором для Гаджиева, был определенный «ступор». «Такие цифры сложно воспринимаются. Начинаешь сразу расчеты о том, сколько будет лет каждому из детей, какое это будет время. Вроде бы это просто запрос прокурора, но в голове целый калькулятор включается», - добавила она.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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