30 июня 2020, 13:40
Издатель "Черновика" не согласился с результатами расследования убийства Хаджимурада Камалова
Следствие назвало участниками убийства учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова невиновных, считает его брат Магди Камалов. Обвинения предъявлены троим, заказчик убийства не установлен.
Как сообщил "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат СК России. В декабре того же года они констатировали, что и после передачи в Москву дело продвинулось незначительно.
Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.
Расследование дела об убийстве Хаджимурада Камалова завершено. Преступление переквалифицировано с обычного убийства на более строгую статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвинение предъявлено Магомеду Абигасанову, Магомеду Хазамову и Мураду Шуайбову. Заказчик убийства не установлен.
Магомед Абигасанов еще с весны 2019 года также находится в одном из московских СИЗО. Шуайбов и Хазамов решением Басманного суда в Москве были переведены под арест из мест заключения, сообщил сегодня "Коммерсант".
По версии следствия, организатором убийства стал житель села Согратль Гунибского района Магомед Абигасанов, который привлек Хазамова и Шуайбова. Абигасанов действовал по указанию чиновника, недовольного журналистской деятельностью Хаджимурада Камалова, предполагают следователи. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что его подзащитный не признает себя виновным, говорится в публикации "Коммерсанта".
На сайтах Следственного комитета и управления Следкома по Дагестану к 13.40 мск 30 июня не появилось информации о завершении расследования дела об убийстве Хаджимурада Камалова.
Мурад Шуайбов был задержан по подозрению в убийстве Камалова еще в декабре 2012 года, позднее его осудили за убийство журналиста Малика Ахмедилова. Магомеда Хазамова задерживали в 2015 году. 14 апреля 2018 года во время обыска в доме Хазамова были найдены патроны, гранаты, взрыватели и наркотические вещества, что стало основанием для осуждения на три года и месяц. Приговор Хазамову был вынесен 11 декабря 2018 года, он не признал своей вины. По словам защиты, от Хазамова требовали дать показания против людей, которые могут быть причастны к убийству Камалова.
Издатель газеты "Черновик" Магди Камалов отметил, что редакция с самого начала добивалась переквалификации дела по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Однако с выводами следствия он не согласился. "Я, как брат убитого, человек, который с первого дня расследует это убийство, устанавливает причинно-следственные связи, вижу, что они невиновны. У меня есть доказательства этого, я буду представлять их в суде, какой бы он ни был. Я не хочу, чтобы за убийство моего брата сидели невиновные люди, иначе виновные никогда не будут найдены", - процитировала сегодня Камалова "Молодежь Дагестана".
Напомним, что в 2018 году в связи с делом об убийстве Хаджимурада Камалова был допрошен бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Перед этим, в 2014 году, суд в Москве удовлетворил иск бывшего вице-премьера о защите чести и достоинства к журналисту Орхану Джемалю, который заявлял о причастности Исаева к убийству журналистов, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Шамиля Исаева. В январе 2020 года Шамиль Исаев был признан виновным в растрате и осужден на 4,5 года колонии общего режима.