Издатель "Черновика" не согласился с результатами расследования убийства Хаджимурада Камалова

30 июня 2020, 13:40

Следствие назвало участниками убийства учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова невиновных, считает его брат Магди Камалов. Обвинения предъявлены троим, заказчик убийства не установлен.

Как сообщил "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат СК России. В декабре того же года они констатировали, что и после передачи в Москву дело продвинулось незначительно.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года, недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

Расследование дела об убийстве Хаджимурада Камалова завершено. Преступление переквалифицировано с обычного убийства на более строгую статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвинение предъявлено Магомеду Абигасанову, Магомеду Хазамову и Мураду Шуайбову. Заказчик убийства не установлен.

Магомед Абигасанов еще с весны 2019 года также находится в одном из московских СИЗО. Шуайбов и Хазамов решением Басманного суда в Москве были переведены под арест из мест заключения, сообщил сегодня "Коммерсант".

По версии следствия, организатором убийства стал житель села Согратль Гунибского района Магомед Абигасанов, который привлек Хазамова и Шуайбова. Абигасанов действовал по указанию чиновника, недовольного журналистской деятельностью Хаджимурада Камалова, предполагают следователи. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что его подзащитный не признает себя виновным, говорится в публикации "Коммерсанта".

На сайтах Следственного комитета и управления Следкома по Дагестану к 13.40 мск 30 июня не появилось информации о завершении расследования дела об убийстве Хаджимурада Камалова.

Мурад Шуайбов был задержан по подозрению в убийстве Камалова еще в декабре 2012 года, позднее его осудили за убийство журналиста Малика Ахмедилова. Магомеда Хазамова задерживали в 2015 году. 14 апреля 2018 года во время обыска в доме Хазамова были найдены патроны, гранаты, взрыватели и наркотические вещества, что стало основанием для осуждения на три года и месяц. Приговор Хазамову был вынесен 11 декабря 2018 года, он не признал своей вины. По словам защиты, от Хазамова требовали дать показания против людей, которые могут быть причастны к убийству Камалова.

Издатель газеты "Черновик" Магди Камалов отметил, что редакция с самого начала добивалась переквалификации дела по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Однако с выводами следствия он не согласился. "Я, как брат убитого, человек, который с первого дня расследует это убийство, устанавливает причинно-следственные связи, вижу, что они невиновны. У меня есть доказательства этого, я буду представлять их в суде, какой бы он ни был. Я не хочу, чтобы за убийство моего брата сидели невиновные люди, иначе виновные никогда не будут найдены", - процитировала сегодня Камалова "Молодежь Дагестана".

Напомним, что в 2018 году в связи с делом об убийстве Хаджимурада Камалова был допрошен бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Перед этим, в 2014 году, суд в Москве удовлетворил иск бывшего вице-премьера о защите чести и достоинства к журналисту Орхану Джемалю, который заявлял о причастности Исаева к убийству журналистов, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Шамиля Исаева. В январе 2020 года Шамиль Исаев был признан виновным в растрате и осужден на 4,5 года колонии общего режима.