Родные Хаджимурада Камалова заявили об отсутствии продвижения в деле о его убийстве

15 декабря 2018, 22:50

Расследование дела об убийстве Хаджимурада Камалова, застреленного семь лет назад в Махачкале, не продвигается даже после передачи его в Москву, отмечают родственники и коллеги журналиста. По их мнению, некоторые идеи Камалова по улучшению ситуации в Дагестане перекликаются с политикой Владимира Васильева.

Как писал "Кавказский узел", родные и коллеги Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, а в марте этого года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заслушав ход расследования дела, принял решение передать его в центральный аппарат СК России. В апреле 2018 года родные Камалова пожаловались на то, что расследование дела долго не продвигалось, так как силовики не были заинтересованы в его раскрытии.

Гендиректор компании "Свобода слова", основатель и учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года в Махачкале недалеко от офиса "Черновика". Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

Родные разочарованы тем, как ведется следствие по делу об убийстве Хаджимурада Камалова

Расследование уголовного дела об убийстве Хаджимурада Камалова после передачи в Москву сдвинулось с места незначительно, а проводимые следственные действия малопонятны, сообщил брат Хаджимурада Камалова Магди Камалов.

По его словам, следователи ищут исполнителей убийства. «Я считаю такой подход неправильным. Сейчас следователи пытаются получить любым способом информацию у тех, кто был задержан раньше по подозрению в причастности к совершению убийства», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магди Камалов.

Среди таких людей он, в частности, назвал осужденного по обвинению в хранении боеприпасов и наркотиков Магомеда Хазамова. «Юридически эти два дела не связаны, но фактическая связь прослеживается. До проведения обыска в доме Хазамова я его трижды предупреждал, что в связи с передачей дела об убийстве Камалова в Москву его вновь могут задержать по надуманным причинам. Но он не стал скрываться или, как я ему советовал, ложиться в больницу. А уже скоро в доме находят гранаты, патроны и наркотики. Возможно, оперативники рассчитывали, что он скажет им что-то по убийству брата. Но он ничего не знал. Хазамов в 2015 году сидел в СИЗО во Владикавказе, и если бы знал какие-либо обстоятельства, то сказал бы еще тогда», - считает Магди Камалов.

В декабре 2012 года по подозрению в убийстве Камалова был задержан Мурад Шуайбов, позднее осужденный за убийство журналиста Малика Ахмедилова. Следствие тогда же сочло соучастником по делу об убийстве Камалова Магомеда Хазамова. Он был задержан в 2015 году, но затем отпущен под подписку о невыезде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к следствию. 14 апреля 2018 года во время обыска в доме Хазамова были найдены патроны, гранаты, взрыватели и наркотические вещества. 11 декабря 2018 года суд в Махачкале приговорил Хазамова к трем годам и одному месяцу заключения за хранение боеприпасов и наркотиков. Хазамов вину не признал. По словам защиты, от Хазамова требовали дать показания против людей, которые могут быть причастны к убийству Камалова.

Магди Камалов отмечает, что родные разочарованы тем, как ведется следствие московскими следователями. «Мы долго добивались передачи дела в Центральный аппарат СКР, но после того как это было сделано, мало что нового появилось у следствия. Более высокой следственной инстанции, чем Следственный комитет России, у нас нет. Но если они так ищут убийц брата, то никаких иллюзий не остается, искать преступников придется, скорее всего, нам – родственникам и друзьям Хаджимурада», - подчеркнул Магди Камалов.

Напомним также, что 4 апреля в связи с делом об убийстве Хаджимурада Камалова в СИЗО Лефортово был допрошен бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, о чем 5 апреля сообщила "Новая газета". По информации издания, у Исаева уже имеется определенный процессуальный статус в этом деле. Шамиль Исаев вместе с другим бывшим вице-премьером Дагестана Раюдином Юсуфовым, бывшим врио главы правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и бывшим министром образования и науки Дагестана Шахабасом Шаховым Исаев арестован 5 февраля по делу о крупном мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане. При этом ранее в адрес Шамиля Исаева звучали обвинения в причастности к убийству неугодных журналистов, в том числе Камалова. В 2014 году суд в Москве удовлетворил иск бывшего вице-премьера о защите чести и достоинства к журналисту Орхану Джемалю, который прямо обвинил Исаева в убийстве журналистов, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Шамиля Исаева.

Хаджимурад Камалов отказывался от предлагаемых высоких постов в Дагестане

Хаджимурад Камалов боролся не с определенными чиновниками, а в целом с порочной системой власти, судебно-следственных и правоохранительных органов, вспоминает его дядя, председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов.

«Хаджимурад Камалов создал газету «Черновик» не ради того, чтобы критиковать одного человека или определенных лиц. Он хотел показать порочность действующей власти. И он готовился к этому, изучал юридические аспекты проблем общества. Объяснял, почему идет противоборство правоохранительных органов и молодежи. Заступался за тех, кто подвергался незаконным задержаниям и насилию. Он не писал против конкретного человека ни в одной из своих статьей. Он говорил, что человек затянут в эту проблему, потому что законотворчество не так работает, что законы не соответствуют нынешнему состоянию общества», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Али Камалов.

8 ноября во время фестиваля "Кунаки" в столице Дагестана посадили 23 дерева, каждое из которых посвящено памяти одного из российских журналистов, связанных с Северным Кавказом, в том числе убитых Хаджимурада Камалова и корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева. В дальнейшем это место будет благоустроено, саму аллею продолжат до берега моря, а в центре аллеи установят памятник погибшим журналистам, сообщил тогда Али Камалов.

Он отмечает, что Хаджимурад Камалов вел борьбу против чиновников, считавших бюджет своим карманом. «Он считал, что к власти приходят недобросовестные необразованные люди, которые хотят наживаться за счет своего поста. И властям это, конечно, не нравилось. Они пытались договориться с ним, подкупить его, предлагали огромные деньги за его газету. Но Хаджимурад не отступал от своих идей. Он считал, что, если оставить все как есть, то через поколение наши внуки будут находиться в рабстве людей, которые прибрали власть к своим рукам. Хаджимурада Камалова, конечно, поддерживали, но противоборствующие ему силы были огромны. Я предлагал, чтобы он хотя бы старался не критиковать людей, которые могут его защитить – это следственные правоохранительные органы, судебная власть и прокуратура. Но он не хотел этого. Он решил идти до конца. И он шел до конца», - отметил Али Камалов.

По его словам, Хаджимураду Камалову предлагали высокие посты в Дагестане, но он отказывался от них. «Ему предлагали стать депутатом Госдумы, Народного собрания республики, занять министерское кресло. Власти считали, что он ищет себе хлеба и места под солнцем. Но он не этого хотел. Он понимал, что больших денег учредителем газеты не заработает и поэтому собирался заниматься сельским хозяйством и выращивать бычков. Он говорил, что, если займет должностное кресло, то все посчитают, что его подкупили и все затеянное им было только ради получения поста», - рассказал Али Камалов.

Хаджимурад Камалов пытался прекратить практику внесудебных казней в Дагестане, вспоминает также Али Камалов. «Он искал правду, призывал проводить расследования преступников и не хотел, чтобы молодых людей убивали без суда и следствия. Он призывал не загонять молодежь в леса, а, наоборот, оттуда их выводить. Но это все обернулось обвинениями в поддержке боевиков (имя Хаджимурада Камалова попало в список тех, кого анонимные авторы распространенных 2 сентября 2009 года в Махачкале листовок назвали "пособниками" боевиков " – прим. «Кавказского узла»). Но на самом деле Хаджимурад поддерживал правду, правосудие. Он хотел, чтобы правоохранительные органы, МВД, прокуратура, следователи работали честно, без насилия. Чтобы общество не разрывалось», - говорит Али Камалов.

Хаджимурад Камалов озвучивал методы борьбы с коррупцией, которые нашли применение годы спустя

Основной упор в своих публикациях Хаджимурад Камалов делал на необходимость борьбы с коррупцией, отмечает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Хаджимурад Камалов видел в коррупции главное зло того, что происходит в Дагестане. В одной из своих публикаций он писал, что прибыль от коррупции составляет 2000 процентов, и как вид деятельности она намного прибыльнее, чем торговля оружием, наркотиками и проституция. А произвол силовиков, нарушение прав людей, недостатки судебной системы - это все было производными от коррупции», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов.

По его словам, Хаджимурад Камалов считал, что для исправления ситуации необходимо, чтобы Дагестан жил по своим средствам. «То есть необходимо резко уменьшить дотации из федерального бюджета и жестко контролировать распределение внутренних средств. При таком решении, по мнению Камалова, Дагестан жил бы по имеющимся средствам, а, во-вторых, это бы вывело из политики всех неэффективных менеджеров, которые считают себя гигантами политической мысли и экономики, но по факту живут на госзаказах и откатах. Им бы пришлось уйти из политики и уже в бизнесе показать свою состоятельность. Это был бы один из фрагментов системного решения существующих проблем в республике», - рассказал Магомед Магомедов.

Он отметил, что некоторые идеи, предлагавшиеся Хаджимурадом Камаловым, сейчас перекликаются с элементами политики, которую проводит нынешний глава Дагестана Владимир Васильев. «Идеи Камалова находили отклик и среди тогдашнего руководства республики. Там были здоровые силы, которые понимали его правоту, в том числе и президент республики Магомедсалам Магомедов. Но они ничего не могли поделать, так как были частью этой системы, и им приходилось находиться в фарватере этих процессов, потому что очень многие нити вели в федеральный центр, Кремль, и местные власти были всего лишь марионеткой в этих вопросах», - рассказал Магомед Магомедов.

По его словам, когда решалось, кто будет руководить Дагестаном в 2010 году, Хаджимурад Камалов высказывал идею, которая могла бы поставить точку в негативных процессах, происходивших в республике. «Он считал, что в Москве необходимо сформировать правительство из успешных выходцев из Дагестана и десантировать их в республику, разом заменив всю власть. Тогда это казалось радикальным решением, но только это, считал Камалов, позволило бы удержать Дагестан от сползания в яму, из которой невозможно будет выбраться. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в республике, то по сути дела нынешняя власть примерно так и поступает. Это не значит, что они изучали труды Камалова. Но по сути это оказалось одним из правильных управленческих решений, к которым власть сама в итоге пришла», - подчеркнул Магомед Магомедов.

Дагестан после отставки 3 октября 2017 года Рамазана Абдулатипова возглавил депутат Госдумы Владимир Васильев. При нем произошли большие изменения в органах власти республики, многие чиновники оказались под арестом. Одно из последних заявлений по кадровым вопросам Васильев сделал 5 декабря, заявив, что мэром Махачкалы станет выходец из Дагестана Салман Дадаев, руководящий управой Басманного района Москвы.

Новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

