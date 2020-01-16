Шамиль Исаев осужден по делу о растрате 80 миллионов

16 января 2020, 22:19

Бывший зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев получил 4,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находились под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. В октябре 2019 года суд в Москве приговорил Гамидова и Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения. Защита заявила, что их вина не доказана.

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев в декабре 2018 года был обвинен в хищении в форме растраты более 80 млн рублей. Эти деньги, по данным Следкома, были выделены из бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.

Шамиль Исаев признан виновным по статье о присвоении или растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК России). Лефортовский суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны - ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - к Исаеву, взыскав с него в счет возмещения материального ущерба около 56,4 млн рублей, пишет сегодня "Интерфакс".

Приговор Исаеву был вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Лефортовского суда.

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