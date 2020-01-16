16 января 2020, 22:19

Шамиль Исаев осужден по делу о растрате 80 миллионов

Бывший зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев получил 4,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находились под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. В октябре 2019 года суд в Москве приговорил Гамидова и Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения. Защита заявила, что их вина не доказана.

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев в декабре 2018 года был обвинен в хищении в форме растраты более 80 млн рублей. Эти деньги, по данным Следкома, были выделены из бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.

Шамиль Исаев признан виновным по статье о присвоении или растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК России). Лефортовский суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны - ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - к Исаеву, взыскав с него в счет возмещения материального ущерба около 56,4 млн рублей, пишет сегодня "Интерфакс".

Приговор Исаеву был вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Лефортовского суда.

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

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