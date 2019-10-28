Приговор Гамидову оставил сомнения в справедливости наказания

28 октября 2019, 19:30

Защита бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова считает их вину недоказанной. Приговор бывшим чиновникам не вызвал в Дагестане резонанса, так как жители республики не вполне доверяют ему.

"Кавказский узел" информировал, что суд в Москве приговорил сегодня бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело против Гамидова и Юсуфова было выделено в отдельное производство. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов были причастны к похищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует.

Приговор Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову будет обжалован, сообщил адвокат бывшего премьер-министра Дагестана Эдуард Исецкий корреспонденту "Кавказского узла".

«Никакого отношения к справедливости этот приговор не имеет. При очевидном отсутствии доказательств вины суд принял такое решение. Иногда суды, понимая, что не доказательной базы, идут на компромисс и выносят мягкий приговор, но в нашем случае и этого не было. Мы обязательно обжалуем решение суда», - сказал Исецкий.

По словам адвоката, по ряду эпизодов уголовного дела в течение последнего года не производились никакие следственные действия.

«Изначально в деле был один потерпевший. Когда мы стали представлять документы об объекте, он признался, что объект, действительно, получен, эксплуатируется и ущерба нет. Потом появился новый потерпевший, который никогда не работал в ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", но заявил об ущербе и предъявил иск в размере 41 млн рублей от имени ГКУ. Изначально не только этот эпизод был в основе дела. Сначала было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам, но на протяжении последнего года ни одного следственного действия не производилось. Они, вероятно, ждали результата по этому эпизоду», - отметил защитник.

Гамидов и Юсуфов содержатся в плохих условиях, но жалоб не имеют, отметил Исецкий. «В Лефортово своя специфика: есть нарушения по общей площади, туалет не отделен от общего места. Я могу посетить его только раз в неделю, поскольку там всего 6 кабинетов (для встреч подследственных с адвокатами - прим. "Кавказского узла") работает и чаще видеться с ним нельзя. В этом контексте его права нарушаются. Но они никогда ни на что не жаловались, они как мужчины терпят», - рассказал адвокат.

Исецкий добавил, что адвокат Гамидова Дагир Хасавов по-прежнему остается под арестом. «Его обвиняют в принуждении к даче показаний: якобы он отправил аудиосообщение, где говорил о необходимости дать честные и правдивые показания. Но если даже это было так, то здесь нет никакого нарушения закона. Он фактически требовал соблюдать закон и давать правдивые показания», - сказал он.

Дагир Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском райсуде Москвы, ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ) и принуждению к даче показаний (статья 309 УК РФ). Адвокат вину не признает.

Приговор Гамидову не вызвал резонанса в Дагестане, считает главный редактор еженедельника «Новое дело» Гаджимурат Сагитов.

«Жители республики пристально следят за этим процессом. Дело Гамидова – один из самых ключевых событий для местных жителей. Люди серьезно задумались, в чем смысл этого дела: они не верят в его (Гамидова - прим. "Кавказского узла") невиновность, они согласны с тем, что была тотальная коррупция в верхушке власти, но они хотят такого судебного процесса, чтобы у них не оставалось никаких сомнений о виновности фигуранта», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Приговор Гамидову можно оценить как удар по бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, полагает журналист. «Приговор – репутационный удар по нему, поскольку он назначил Гамидова на должность премьера. Председателя правительства обвинили в коррупции и вынесли обвинительный приговор. Это не могло не ударить по Абдулатипову», - заявил Сагитов.

Кампания по "зачистке власти" в Дагестане пошла на спад, а результаты громких уголовных дел не удовлетворяют общественный запрос, считает он. «Задержаний и арестов [сейчас] не так много, как раньше. Общественность не ставила под сомнение факт коррумпированности чиновников и требовала арестов, но у людей нет доверия к тем обвинительным заключениям, которые принимаются судами в отношении чиновников. Можно провести любой общественный опрос и его результаты покажут именно это. Судебные процессы вызывают недоверие у граждан», - заключил главред "Нового дела".

Автор Телеграм-канала «Спросите у Расула» Расул Асад тоже считает, что приговор суда не вызвал резонанс в Дагестане.

«Этот приговор был ожидаем, поэтому не вызвал резонанса. Процесс затянулся и вяло шел, и люди перестали пристально следить за этим делом. Конечно, за делом следили люди, которые постоянно читают новости, но в целом большинство жителей не следило, что происходит в рамках этого дела. После тех громких задержаний и арестов им дали 5-6 лет. Это многих удивило, потому что вначале им приписывались все грехи, которые только могут быть», - сказал Асад «Кавказскому узлу».

Блогер не склонен считать приговор Гамидовау ударом по Абдулатипову. «Для него это было ударом, когда задержали Гамидова, но теперь приговор уже не удар. Все понимают, что Абдулатипов вне зоны досягаемости и его не тронут», - сказал Асад.

Он также выразил мнение, что "антикоррупционная зачистка" в Дагестане пошла на спад. «Весной и зимой прошлого года был пик арестов. Сейчас есть одиночные аресты за подлоги, превышение должностных полномочий в сфере земельных вопросов. Сейчас по всей России, и также в Дагестане, продолжается кадастровая оценка земли, и с каждым разом выявляются незаконные действия, связанные с выделением земельных участков. Аресты касаются этих дел. А так в процессе по зачистке в Дагестане спад есть», - сказал Расул Асад.

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".