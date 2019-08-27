Дело бывшего министра образования Дагестана передано в московский суд

27 августа 2019, 19:35

Верховный суд России постановил направить в Лефортовский суд Москвы дело бывшего главы Минобразования Дагестана Шахабаса Шахова. Вместе с ним по делу о растрате при строительстве школы проходят трое обвиняемых, в том числе дочь министра.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов в начале февраля 2018 года был арестован по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым, его заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым. Дело Гамидова и Юсуфова впоследствии было выделено в отдельное производство, с 11 июня оно рассматривается в Лефортовском суде Москвы.

Гамидов и Юсуфов подавали жалобы на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы, однако 14 мая Верховный суд России оставил данное решение в силе. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, политолог и юрист указали на отсутствие веских оснований для переноса процесса по делу Гамидова за пределы Дагестана, сочтя это свидетельством принципиального недоверия судейскому корпусу республики.

Верховный суд России постановил передать в Лефортовский суд Москвы и дело Шахабаса Шахова, обвиненного в крупной взятке и растрате. Решение было инициировано Генпрокуратурой России. По мнению ведомства, Шахов может оказать давление на свидетелей, а также использовать свои связи с властями Дагестана и правоохранительными органами. Изначально дело Шахова должно было рассматриваться в Каспийском городском суде, информировало сегодня РИА "Дагестан".

Перед Лефортовским судом вместе с Шаховым предстанут также его дочь Амина Шахова и еще два обвиняемых - Мурад Абдурахманов и Марат Алиев, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России "Черновик".

Слушания начнутся в Москве в ближайшее время, они будут касаться хищения 88 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске, информировало издание.

Ситуацию с задержаниями и арестами чиновников, а также кадровыми чистками в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".