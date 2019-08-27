Шахабас Шахов. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

27 августа 2019, 19:35

Дело бывшего министра образования Дагестана передано в московский суд

Верховный суд России постановил направить в Лефортовский суд Москвы дело бывшего главы Минобразования Дагестана Шахабаса Шахова. Вместе с ним по делу о растрате при строительстве школы проходят трое обвиняемых, в том числе дочь министра.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов в начале февраля 2018 года был арестован по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым, его заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым. Дело Гамидова и Юсуфова впоследствии было выделено в отдельное производство, с 11 июня оно рассматривается в Лефортовском суде Москвы.

Гамидов и Юсуфов подавали жалобы на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы, однако 14 мая Верховный суд России оставил данное решение в силе. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, политолог и юрист указали на отсутствие веских оснований для переноса процесса по делу Гамидова за пределы Дагестана, сочтя это свидетельством принципиального недоверия судейскому корпусу республики.

Верховный суд России постановил передать в Лефортовский суд Москвы и дело Шахабаса Шахова, обвиненного в крупной взятке и растрате. Решение было инициировано Генпрокуратурой России. По мнению ведомства, Шахов может оказать давление на свидетелей, а также использовать свои связи с властями Дагестана и правоохранительными органами. Изначально дело Шахова должно было рассматриваться в Каспийском городском суде, информировало сегодня РИА "Дагестан".

Перед Лефортовским судом вместе с Шаховым предстанут также его дочь Амина Шахова и еще два обвиняемых - Мурад Абдурахманов и Марат Алиев, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России "Черновик".

Слушания начнутся в Москве в ближайшее время, они будут касаться хищения 88 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске, информировало издание.

Ситуацию с задержаниями и арестами чиновников, а также кадровыми чистками в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Черновик": следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале", "Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 августа 2019, 18:57

27 августа 2019, 18:24

27 августа 2019, 17:53

  • Осужденный по делу о пытках в ингушском центре «Э» этапирован в СИЗО

    Бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району республики Магомед Беков, осужденный по делу пытках в ингушском центре «Э», этапирован в СИЗО, сообщили адвокаты потерпевших. Второй осужденный по делу, начальник республиканского центра "Э" Тимур Хамхоев, подал в суд заявление об УДО.

27 августа 2019, 17:20

  • 1 Аналитики указали на рост кавказофобии после конфликта в Краснодаре

    В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 августа 2019, 17:14

  • Оставлен в силе приговор за помощь лидеру ячейки ИГ* в Ингушетии

    Верховный суд России сегодня утвердил приговор жителю Ингушетии Исмаилу Агиеву, осужденному за помощь руководителю региональной ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Обвинение не доказало вину Агиева, считает его адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи