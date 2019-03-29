Перенос дела Гамидова из Дагестана продемонстрировал качество правосудия в республике

29 марта 2019, 01:07

Процесс по делу бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова переносится в другой регион из-за недоверия судейскому корпусу республики, заявили «Кавказскому узлу» журналисты и политолог. Веских оснований для переноса процесса в деле Гамидова нет, отметил юрист.

Как писал «Кавказский узел», Генпрокуратура России выступила за перенос процесса по делу бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова за пределы республики. Дело Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова передано в Верховный суд России - он решит, где будет рассматриваться дело.



Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов было выделено в отдельное производство, по нему следствие завершено.

Федеральный центр не готов доверить дело Абдусамада Гамидова дагестанскому судье, так как большинство судей в республике лояльны бывшему руководству Верховного суда Дагестана и прежним властям, считает политолог Эдуард Уразаев.

«Появление в руководстве Верховного суда Дагестана председателя-варяга и одного его заместителя-варяга не изменило принципиально ситуацию в системе в силу инерционности психологии каждого судьи и относительной самостоятельности судей при принятии решений. Кроме того, судебный процесс состоит не только из судьи, - а свидетели и другие люди в Дагестане могут подвергнуться давлению со стороны заинтересованных лиц. На многих руководящих постах остаются люди, которые были так или иначе связаны с прежними руководителями республики, в том числе и с фигурантами этого дела», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает полностью логичным ходатайство о переносе судебного процесса в другой регион. Как таковой политической подоплеки в этом решении нет, хотя коррумпированные чиновники могут сделать из него свои выводы, полагает Уразаев.

«Скорее это страховочный шаг правоохранительных органов для снижения риска, что их работа и усилия по расследованию дела будут дискредитированы оправдательным приговором. Но вместе с тем это определенный сигнал республиканским чиновникам», - предположил политолог.

Изменение подсудности дела Гамидова - признак недоверия к судебной системе Дагестана в целом, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Есть все основания так полагать, так как весь Дагестан все еще поражен клановостью, коррупцией и кумовством. От нескольких арестов ситуация в республике не изменилась, тем более не изменилась она в судебно-правоохранительном блоке, где больше зависит от «телефонного права», чем от российского законодательства. И здесь есть над чем подумать, - в первую очередь сотрудникам администрации президента России и Верховного суда, которые предлагают Владимиру Путину на утверждение кандидатуры судей дагестанских судов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист не уверен, что суд в другом регионе покажет образцовую объективность при разбирательстве по делу Гамидова. Задача судебной системы - установить виновен человек или нет, а не осудить его любым способом, напомнил он. «Перенося суд над дагестанскими чиновниками в другой регион, главное не впасть в другую крайность - обвинительный уклон правосудия», - отметил Магомедов.

Рассмотрение дела Абдусамада Гамидова и его подчиненных в Дагестане изначально выглядело бесперспективным, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Чиновники обвинялись первоначально в организации преступного сообщества, но затем им изменили статью на более мягкую. С учетом того, что они вину не признали, их дела в Дагестане точно не будут рассматривать. Фигуранты [резонансных дел], которые не признают своей вины и публично не заявляют о своем сотрудничестве со следствием, [зачастую] предстают перед судом в Москве. В данном случае, фигуранты, по задумке властей, должны быть выведены из дагестанской политики. При этом у адвокатов есть серьезные претензии к следствию, а инициаторы рассмотрения дела за пределами Дагестана не хотят, видимо, лишний раз привлекать к этим фактам внимание», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники, которые признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, могут рассчитывать на более мягкий приговор, им уже сменили меру пресечения, обратил внимание журналист.

«Речь идет, например, об Исмаиле Эфендиеве (бывший замруководителя администрации главы и правительства Дагестана), Рамазане Алиеве (бывший вице-премьер Дагестана). Они сотрудничают со следствием. По нашей информации, их дела будут рассматриваться в республике в значительно более мягком режиме. Это другая категория подследственных, нежели те, кто сейчас находится в Москве», - заключил журналист.

22 сентября силовики задержали Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий. 24 сентября Эфендиев был освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Эфендиев провел в СИЗО около трех месяцев - 17 декабря 2018 года суд отпустил его под домашний арест с возможностью выходить из дома на шесть часов в день. Рамазана Алиева арестовали летом, а 3 декабря 2018 года судтакже отпустил под домашний арест.

Перенос рассмотрения уголовного дела в другой регион происходит в исключительных случаях, отметил известный дагестанский адвокат Сергей Квасов.

«Эта практика применяется к делам исключительно серьезным и резонансным, когда имеется угроза безопасности судьи, свидетелей и других участников процесса», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Достаточных причин для изменения подсудности дела Гамидова нет, полагает Квасов. «Если председатель Верховного суда России меняет территориальную подсудность, формально он действует в целях защиты свидетелей и судей. Но в этом процессе люди обвиняются в совершении имущественного преступления, где потерпевшей стороной является государство. Какой вред подсудимые или их родственники могут нанести государству? Я считаю, что это тотальное недоверие всему судейскому корпусу Дагестана», - заявил он.

Решение о переносе процесса за пределы республики означает, что в Дагестане нельзя найти «ни одного судьи, который в состоянии объективно и непредвзято рассмотреть уголовное дело», пояснил Сергей Квасов. В такой ситуации «следующим шагом должны быть роспуск и отставка всех судей» в республике, подчеркнул он.

«Другой вопрос, если бы дело передали в республику и судьи один за другим начали брать самоотвод. Но такого не произошло», - заключил юрист.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".