Суд над Гамидовым перенесен за пределы Дагестана

27 марта 2019, 18:25

Дело бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова передано в Верховный суд России, который решит, где будет проходить судебный процесс, сообщил сегодня адвокат Дагир Хасавов. Защита раскритиковала желание Генпрокуратуры перенести суд в другой регион.

Как писал "Кавказский узел", Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. В декабре было завершено предварительное следствие по делам о хищениях в общей сложности 120 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале и создание инфраструктуры турбазы "Орлиное гнездо".

В сентябре 2018 года представитель следствия заявил, что для давления на свидетелей используется административный ресурс. Следком России также обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. Обвиняемые настаивают на своей невиновности.

Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов получили копии утвержденного обвинительного заключения по делу о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, сообщил сегодня адвокат Юсуфова Дагир Хасавов. По его мнению, в материалах дела отсутствуют доказательства вины Гамидова и Юсуфова.

Генпрокуратура решила не отправлять дело в дагестанский суд, отметил адвокат. "Это показывает недоверие к дагестанским судам. Теперь Верховный суд решит вопрос об изменении подсудности и, скорее всего, направит дело в один из судов Москвы, скорее всего, это будет Лефортовский суд", - процитировал Хасавова "Интерфакс".

По мнению адвоката, перенесение судебного процесса в другой регион приведет к его затягиванию. "Если даже рассмотрят в Москве, буду ходатайствовать о проведении хотя бы одного выездного заседания. Суду целесообразно увидеть ИВС (изолятор, деньги на реконструкцию которого, по мнению следствия, были похищены. - Прим. "Кавказского узла"), а иначе судьи не поймут, будут рассматривать хищение чего-то, что находится в собственности у государства", - привели сегодня слова Дагира Хасавова "Кавказ.Реалии".

На сайтах Генпрокуратуры и Верховного суда России по состоянию на 18:25 мск 27 марта нет информации относительно рассмотрения подсудности дела Абдусамада Гамидова.

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