Следком отчитался о расследовании дела дагестанских чиновников

28 декабря 2018, 15:05

Завершено предварительное следствие по делу о хищениях выделенных на реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале и создание инфраструктуры турбазы "Орлиное гнездо" 40 и 80 млн рублей, в которых обвиняются дагестанские чиновники Абдусамад Гамидов, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля. 26 сентября их арест был продлен до 31 декабря. 19 декабря защита сообщила о завершении расследования уголовного дела бывших чиновников.

Высокопоставленных чиновников обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 100 миллионов рублей, выделенных из бюджета на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана. Представитель следствия в конце сентября заявил, что вина подсудимых подтверждена, однако они используют административный ресурс для давления на свидетелей. Следком России также обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. Своей вины обвиняемые не признали.

Завершено предварительное следствие по двум эпизодам хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Республики Дагестан, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"В частности, завершено расследование уголовного дела по обвинению бывших врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в хищении в форме растраты более 40 млн рублей, выделенных из бюджета Республики Дагестан на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Махачкале", - отмечается в сообщении.

По данным СК России, также завершено расследование дела по обвинению бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева в хищении в форме растраты более 80 млн рублей, выделенных из бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе.

"В настоящее время обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Расследование по другим эпизодам продолжается", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее в защиту Гамидова и других арестованных чиновников высказался бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, подчеркнув, что они "круглые сутки самоотверженно выводили республику из кризисного состояния".

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".