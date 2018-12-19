Следком завершил расследование дела Абдусамада Гамидова

19 декабря 2018, 18:00

Расследование уголовного дела бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его подчиненных завершено, следствие согласовало с защитой и обвиняемыми дату ознакомления с материалами дела с 26 декабря, сообщил адвокат одного из обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля. Срок следствия по уголовному делу Гамидова продлен до 31 марта 2019 года, срок ареста обвиняемым - до 31 декабря.

Высокопоставленные чиновники обвинены в мошенничестве, общая сумма ущерба составила более чем 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестпрограмму Дагестана. Во время обыска в доме Гамидова было изъято оружие - золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы, заявили следователи. Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. Своей вины они не признали.

По информации адвоката, в объединенном уголовном деле насчитывается шесть преступных эпизодов, а объем дела составляет около 150 томов, сообщил со слов его защитника ТАСС.

Вопрос о продлении всем обвиняемым срока ареста должен рассмотреть до конца декабря Басманный суд Москвы, добавил адвокат.

На сайте Следкома, по состоянию на 17.45 мск, нет информации о завершении расследования уголовного дела в отношении дагестанских чиновников.

"Кавказский узел" писал также, что в защиту Гамидова и других арестованных чиновников недавно высказался бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. "Это люди, которые круглые сутки самоотверженно выводили республику из кризисного состояния. Их надо не только преследовать, но и благодарить", - заявил Абдулатипов в интервью, опубликованном 11 декабря.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".