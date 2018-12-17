Суд в Дагестане отпустил Эфендиева под домашний арест

17 декабря 2018, 14:47

Решение об изменении меры пресечения бывшему замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаилу Эфендиеву принято 15 декабря, сообщила сегодня пресс-служба Советского райсуда Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября силовики задержали Исмаила Эфендиева по делу о превышении полномочий. 24 сентября Эфендиев был освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. 5 декабря стало известно, что Верховный суд Дагестана оставил Исмаила Эфендиева под арестом до 21 декабря.

"15 декабря суд постановил изменить Исмаилу Эфендиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и освободить его из-под стражи в зале суда", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Согласно пресс-релизу, суд принял решение "разрешить Исмаилу Эфендиеву выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает ежедневно, с 8 по 11.00 и с 16 по 19.00".

При этом Эфендиеву запрещено общаться с кем-либо за исключением защитников, "оказывающих юридическую помощь по уголовному делу", а также тех, кто жил в квартире на момент избрания меры пресечения бывшему замруководителя администрации главы и правительства Дагестана, отмечается в сообщении суда.

Часть 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом), по которой обвиняется Эфендиев, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Комментариев представителей Исмаила Эфендиева по поводу решения суда пока не поступало. На сайте следственного управления по Дагестану, по данным на 14.45 мск 17 декабря, также нет комментариев по поводу изменения меры пресечения Эфендиеву.

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