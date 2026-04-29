Кавказский узел

16:40, 29 апреля 2026

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за угрозы оползня в Лакском районе

Итоги оползня в селе Ханар. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик 2.0" от 25.04.26, https://t.me/chernovik_new/8718.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оползень разрушил четыре дома в Лакском районе, повреждены 62 строения, под угрозой еще более 40 домов. Жители эвакуированы к родственникам.

Как писал "Кавказский узел", дорога к селу Гуйми Лакского района была завалена после схода селя, жители не могут съездить даже за продуктами, заявили 12 апреля сельчане и пожаловались на отсутствие помощи.

 В Лакском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило сегодня  МЧС России по Дагестану.

"Из-за осадков в виде дождя и снега, которые вызвали оползневые процессы, полностью разрушены четыре дома, повреждены 62  дома. В селах Хулисма, Ури, Ханар, Курла, Шуни, Кунды, Куба, Багикла Лакского района обнаружены признаки надвигающегося на дома граждан оползня. В результате оползня могут пострадать еще более 40 домов, где проживают всего 50 человек, из них восемь детей", - пишет ведомство на своем сайте.

Людей эвакуировали к родственникам, также развернут ПВР в спортзале школы села Кумух, говорится в сообщении.

Обращение жителя Лакского района опубликовал "Черновик" 27 апреля. "Более трех недель село просто изолировано: оползни размыли дорогу, камнепад разрушил тропу,  машины не могут выехать из-за огромных трещин. В селах остались маленькие дети, пожилые люди. Дети не могут посещать школу. Больные диабетом и с давлением люди, если им станет плохо, не смогут выехать. Продукты питания и предметы первой необходимости не могут взять, а запасы заканчиваются. Огромная просьба выслать спецтехнику для расчистки дороги!" - говорится в сообщении.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Магомед Рамазанов, директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло совершили облет на вертолете, изучив обстановку в Лакском и Кулинском районах.  "Зафиксированы обвально-осыпные и оползневые процессы", - сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Ранее, 25 апреля, власти Лакского района сообщали, что масштабный оползень произошел на окраине села Ханар. "Повреждена дорога, ведущая в Ханар, повреждены линии электропередачи, питающие как само село, так и ряд других - Ури, Мукар, Паласма и Камахал, сообщали власти.

За последние два дня это второй район Дагестана, где введен режим ЧС из-за угрозы оползней

Напомним, 28 апреля глава Хунзахского района ввел режим ЧС на всей территории муниципалитета. Такое решение было принято в связи с активизацией оползневых процессов, угроза оползней наблюдается в селах Буцра, Цельмес и Хариколо.

Режим чрезвычайной ситуации введен также в селе Саниорта Тляратинского района из-за угрозы новых оползней. Чиновники не исключили переселения людей из этого населенного пункта.

Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
