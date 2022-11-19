"Черновик" напечатан в Ростовской области после отказа типографии в Дагестане

19 ноября 2022, 12:24

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Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету, рассказал заместитель главного редактора Магомед Магомедов. Давление на "Черновик" связано с критикой в адрес властей республики, но если бы претензии были обоснованными, то власти подали бы в суд, считают дагестанские журналисты Светлана Анохина и Гаджимурад Сагитов.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября редакция дагестанской газеты "Черновик" заявила, что власти препятствуют выходу в тираж печатной версии издания. На прошлой неделе газета не вышла из-за отказа типографии напечатать номер. Журналисты связали усилившееся давление на издание с позицией главы Дагестана Сергея Меликова.

Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в Республике Дагестан с 2003 года. Издание подвергалось давлению сразу после открытия. Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать "Черновик", поджигали. Одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии, и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. Против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 2011 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Редакция газеты "Черновик" смогла найти типографию для печати в Ростове-на-Дону, рассказал заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

"Ближе [найти] не получилось. Типографии или не подходят по своей технологии печати и фальцовки, или же становятся жертвами негласного давления и внимания со стороны властей. Типография – это сложный бизнес, и они стараются не конфликтовать с любыми властями. Затраты, конечно же, увеличились: добавляется вопрос оперативной перевозки тиража в Дагестан, чтобы в пятницу, в день выхода газеты, она была у подписчиков и распространителей. На этой неделе газета вышла, мы ее отпечатали в Ростове-на-Дону", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что на прошлой неделе номер газеты в печать не выходил. "Были вынуждены пропустить из-за того, что дагестанские типографии нам отказали", – пояснил Магомедов.

Несмотря на то, что "Черновик" пользуется спросом у читателя, через киоски "Дагпечати" газета распространялась в ограниченном тираже, добавил он.

"Нас всегда удивляло, почему "Дагпечать", несмотря на то, что газета пользуется высоким спросом у читателя, не берет на распространение большее количество экземпляров, чем обычно. Да и то, в силу того, что сеть киосков в республике слабая, хилая, сильно сказывается на реализации. К примеру, к нам звонили из Дербента и заявляли, что газеты в киоске нет. К сожалению, там нет наших распространителей, поэтому наши читатели, те, кто не подписан на бумажную версию, ее не увидят", – сказал заместитель главного редактора.

Он добавил, что редакция принципиально сохраняет печатную версию газеты. "Печатная версия газеты важна по ряду причин. У нас есть довольно большая часть аудитории, которая читает "Черновик" с 2003 года именно на бумаге. Это сложившаяся традиция, которой они следуют. Это взрослые люди, представители органов власти и силовых структур. Кто-то ведёт подшивку. Есть рекламодатели, кому важно, чтобы их материалы были на бумаге, а не в электронной версии. Поэтому мы работаем не только на сайт, но и на бумагу", – пояснил Магомедов.

Дагестанская журналистка Светлана Анохина отметила, что "Черновик" подвергается давлению со стороны властей с самого начала работы.

"Я помню, как редакцию постоянно выгоняли из одного офиса в другой. Газету прятали в киосках куда-то вниз, то есть клали так, чтобы люди не видели и не покупали. Мы прекрасно понимали, что все это по распоряжению властей. С самого начала на издание было давление. Оно было дерзким, а власть была взволнована", – сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Новое давление на газету она связала с правозащитной деятельностью издания. "СМИ занимается правозащитной деятельностью. У них совершенно конкретная правозащитная позиция, пусть и не совсем меня устраивающая. Но эти пикеты в защиту Абдулмумина [Гаджиева] имеют свой результат. Я вообще не припомню, что что-то похожее раньше происходило. Акции длятся уже больше двух лет. Каждый понедельник люди выходят на пикет в его поддержку", – отметила журналистка.

По версии следователей, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Светлана Анохина добавила, что в последние годы не только "Черновик" оказывался в центре внимания властей. "В свое время, насколько помню, проблемы были у "Нового дела". Еще была газета "Настоящее время", где давление оказывалось через гендиректора, который ввел цензуру. Мы тогда все оттуда ушли и потом судились по препятствованию исполнения профессиональных журналистских обязанностей", – вспомнила она.

Главный редактор дагестанского издания "Новое дело" Гаджимурад Сагитов также высказал мнение, что давление на "Черновик" связано с критикой в адрес властей. "На одной стороне есть СМИ, которое представляет интересы общественности, потому что это СМИ не может играть большую роль в геополитике, СМИ регионального значения. А на другой стороне региональная власть. Полагаю, что конфликт связан именно с региональной властью и с непониманием тех людей, которые формируют повестку и пишут аналитику для ответственного по работе со СМИ, который принимает решения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сагитов уверен, что претензии властей необоснованные. "Если были бы серьезные аргументы, претензии у властей, то мы бы увидели судебный процесс, где бы власти попытались показать, какое преступление совершено этой редакцией. Так как мы не видим никаких аргументированных претензий и фактов, публикация которых отвернула бы общественность от этого СМИ, то мы полагаем, что это политический процесс", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что любые претензии следует предъявлять в судебном порядке. "Мы правовое государство, где такие вопросы решаются судебными процессами, где все имеют право представлять свои аргументы, претензии, обвинения. А другая сторона имеет право защищать свои интересы. Это дает нам основание говорить, что идет политический процесс. У властей нет аргументированных претензий к этому СМИ", – отметил Гаджимурад Сагитов.

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