Редакция "Черновика" заявила о давлении со стороны властей Дагестана

17 ноября 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Изданию и распространению печатной версии дагестанского издания "Черновик" препятствуют власти республики, на прошлой неделе газета не вышла из-за отказа типографии напечатать номер, заявила редакция. Журналисты связали усилившееся давление на издание с позицией главы Дагестана Сергея Меликова.

Как писал "Кавказский узел", общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в республике Дагестан с 2003 года. Редакция опасается закрытия издания после приговора журналисту издания Абдулмумину Гаджиеву, который обвиняется в финансировании терроризма". Коллеги Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор, однако борьбы не оставляют и еженедельно проводят пикеты в его поддержку. Весь коллектив еженедельника "Черновик" уверен в невиновности своего коллеги, пояснил "Кавказскому узлу" Магомед Магомедов.

"Черновик" подвергался давлению сразу после открытия.Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать «Черновик», поджигали. Редакции приходилось постоянно переезжать из-за того, что арендодатели разрывали контракты, а одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 20111 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Редакция дагестанской газеты "Черновик" опубликовала сегодня заявление о давлении со стороны властей, которое создает препятствия для распространения издания. Журналисты рассказали, что в начале марта из-за влияния администрации главы республики Сергея Меликова с газетой перестала сотрудничать типография "Лотос". Издание обратилось в арбитражный суд, но там им заявили, что не могут "заставить типографию выполнять условия заключенного между нами договора", и посоветовали договариваться лично. После этого "Черновик" нашел новую типографию, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На прошлой неделе газета не вышла. По данным журналистов "Черновика", в Агентство информации и печати по Дагестану "пришел сотрудник МВД и попросил больше не распространять газету "Черновик" через киоски "Дагпечати“. Кроме того, администрация главы Дагестана оказала "чрезмерное влияние" на директора новой типографии, а также частных предпринимателей, реализующих газету, указано в заявлении, опубликованном на сайте издания.

"С начала этого года газета «Черновик» испытывает планомерный прессинг: типографии нам отказывают в печати, частные распространители – брать газету. Как итог, «Черновик» стоит перед выбором: или печататься за пределами республики, или же полностью прекратить выпускать печатную версию газеты", - говорится в заявлении.

Редакция связала препоны в издании и распространении газеты с действиями властей республики, отметив при этом, что эти действия выглядят странно на фоне того, что издание борется с коррупцией, нарушениями законов и кумовством, которые мешают развитию республики.

Несмотря на все происходящее, "газета не изменилась". "Мы как писали о воровстве, кумовстве и коррупции в Дагестане, так и продолжаем об этом писать. Из номера в номер. Из года в год", - указала редакция.

В заключении говорится, что приобрести печатную версию "Черновика" можно у частных распространителей или в редакции.

По версии следователей, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда «Мухаджирун», известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала «Кавказского узла» «Голунов номер два»: главное о деле Абдулмумина Гаджиева».

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.