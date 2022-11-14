Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

14 ноября 2022, 14:17

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Два одиночных пикета провели в центре Махачкалы учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист Идрис Юсупов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в поддержку журналиста. Так, 31 октября одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Весь коллектив еженедельника "Черновик" уверен в невиновности своего коллеги, пояснил "Кавказскому узлу" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

Два одиночных пикета провели сегодня Идрис Юсупов и учредитель "Черновика" Магди Камалов неподалеку от зданий республиканских МВД и УФСБ, следует из публикаций в телеграм-канале "Черновика". "Наши требования к властям остаются те же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!" – говорится в анонсе акций.

Публикация об одиночном пикете Идриса Юсупова проиллюстрирована его фотографией с плакатом "Свободу политзаключенным!". "Одиночный пикет идёт в Махачкале, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Требование пикетчика к властям - дать свободу политическим заключённым", - поясняется в сообщении.

Магди Камалов провел пикет на том же перекрестке, говорится в другой публикации издания. Она проиллюстрирована фотографией учредителя "Черновика", стоящего с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела!" – подчеркивается в публикации.

Напомним, 11 ноября стало известно, что на очередном заседании суда показания дал подсудимый Абубакар Ризванов. Он рассказал на допросе, что стал соучредителем благотворительного фонда "Ансар" по предложению проповедника Абу Умара Саситлинского, но в деятельности фонда участвовал лишь формально.

Ранее, 22 сентября, Абдулмумин Гаджиев заявил в суде, что версия следствия о его сотрудничестве с Абу Умаром Саситлинским необоснованна. Он пояснил, что общался с проповедником лишь однажды, когда брал интервью.

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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