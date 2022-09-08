Два свидетеля по делу Гаджиева отказались от своих показаний

08 сентября 2022, 23:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетели обвинения Аида Хайта и Султан Омаров заявили в суде по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, что данные ими во время следствия показания не соответствуют действительности.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. Сам Гаджиев настаивает на невиновности. В обвинительном заключении утверждается, что своими статьями в газете "Черновик" Абдулмумин Гаджиев "распространял среди населения идеи необходимости отделения республик" Северного Кавказа "и установления на этой территории норм шариатского правления", что он пытался "воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения в деятельность террористической организации". В июле Южный окружной военный суд оставил Гаджиева под стражей до 28 октября.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

В Южном окружном военном суде 8 сентября продолжилось слушание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. На заседании были допрошены два свидетеля, передал корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель обвинения Аида Хайта была допрошена по видеоконференцсвязи. Она сообщила, что не знакома ни с нем из обвиняемых.

Абубакар Ризванов спросил у свидетельницы, известен ли ей Исраил Ахмеднабиев, на что она также ответила отрицательно.

На вопросы стороны обвинения Хайта отвечать отказалась. После этого гособвинитель выступил с ходатайством об оглашении письменных свидетельских показаний Хайты, которые та дала следователю на предварительном следствии. Суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство обвинения.

В письменных показаниях свидетельницы сказано, что в 2013 году она вышла замуж за одного из действующих боевиков террористической организации, действующей в Сирии, а в последующем решила переехать в туда к своему мужу. Во время нахождения в Сирии муж начал ее избивать, требуя совершить террористический акт путем самоподрыва. В 2014 году Хайта решила бежать из лагеря сторонников террористической организации, однако не смогла совершить побег, говорится в показаниях.

Свидетельница услышала от жен боевиков, проживающих в лагере, что продукты, из которых готовили пищу, предоставлены структурами Абу Умара Саситлинского, а именно благотворительным фондом «Мухаджирун», указала Хайта. Свидетельнице все же удалось бежать из Сирии, она попала в Турцию, откуда в 2019 году была депортирована в Россию, следует из ее письменных показаний.

После оглашения показаний суд поинтересовался у свидетеля, подтверждает ли она свои письменные свидетельские показания, на что свидетель ответила отрицательно.

На вопрос Ризванова, слышала ли Хайта когда-либо о фонде «Мухаджирун», та ответила отрицательно.

На заседании по ходатайству гособвинения был также допрошен свидетель Султан Омаров. На вопрос прокурора, знаком ли Омаров с Ахмеднабиевым, тот ответил отрицательно.

Омаров также рассказал, что о Гаджиеве знает только то, что он задержан из сообщений СМИ, а газету "Черновик" он читал, находясь в месте лишения свободы.

Прокурор заявил ходатайство об оглашении письменных показаний свидетеля Омарова, сославшись на то, что в его устных и письменных показаниях имеются противоречия. Судья удовлетворил ходатайство прокурора и зачитал письменные показания Омарова. Согласно письменным показаниям Омарова, лекции Абу Умара Саситлинского послужили причиной того, что он стал сторонником радикального салафизма в возрасте 19 лет. В последующем Омаров захотел примкнуть к одной из террористических организаций, воюющих в Сирии против Башара Асада, говорится в показаниях свидетеля.

Он сообщил в показаниях, что был задержан в аэропорту Махачкалы при попытке вылететь в Египет, откуда планировал попасть в Сирию. На вопрос прокурора, подтверждает ли Омаров свои письменные показания свидетель ответил отрицательно.

Омаров только подтвердил, что его задержание проходило в аэропорту Махачкалы.

Отказ свидетелей отвечать на вопросы в рамках судебного заседания никак не влияет на судебное разбирательство, так как суд будет обращать внимание и при необходимости зачитывать те показания, которые свидетель давал в рамках следствия, считает адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Защита ожидает результатов экспертизы по статьям Гаджиева, сказал он корреспонденту "Кавказского узла", не назвав предполагаемые сроки ее завершения.

На заседании суда 18 июня Южный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты Гаджиева о проведении комплексной экспертизы статей журналиста, однако не согласился с требованием защиты о том, чтобы экспертизу проводили московские эксперты.

Свидетель указан на неточности в письменных показаниях

На заседании в Ростовском окружном военном суде 25 августа был допрошен свидетель Шамиль Кадыров. Он сказал, что не знаком ни с одним из обвиняемых, и о данном уголовном деле ему ничего неизвестно.

26 июня 2019 года Северо-Кавказский (сейчас - Южный) военный суд признал жителя Дагестана Шамиля Кадырова виновным в пособничестве в финансировании терроризма и приговорил его к восьми годам колонии. По версии обвинения, он перевел более 800 тысяч рублей членам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Вину он не признал. В ноябре 2019 года Верховный суд России оставил в силе приговор Шамилю Кадырову.

Гособвинитель спросил Кадырова, знаком ли ему Равшан Алиев, на что тот ответил, что Алиев является мужем его сестры. Свидетель рассказал, что Равшан Алиев женился на его сестре в конце 2008 года, они жили в Азербайджане. Он пояснил, что до 2013 года муж сестры приезжал в Дагестан на заработки, а в 2013 году приехал в Дагестан, провел в Махачкале не больше месяца, а потом уехал в Москву.

Кадыров рассказал, что в конце 2014 года Равшан Алиев вернулся из Москвы в Дагестан и начал работать в республике. По словам свидетеля, про Абу Умара Саситлинского он слышал и видел его по телевизору.

Он также сказал, что в 2016 году, будучи в Турции, слышал от Равшана Алиева нехорошие отзывы про Исраила Ахмеднабиева.

Гособвинитель ходатайствовал об оглашении допроса Кадырова, сославшись на то, что показания, которые Кадыров давал ранее и в зале суда, существенно различаются. Защита подсудимых выступила против оглашения свидетельских показаний. Ризванов отметил, что свидетельские показания, огласить просит огласить сторона обвинения, даны Кадыровым в рамках другого уголовного дела 2 февраля 2019 года до возбуждения уголовного дела против Гаджиева, Тамбиева и самого подсудимого. Однако суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и огласить показания, данные Кадыровым ранее следователю.

После оглашения свидетельских показаний судья обратился к Кадырову с вопросом, подтверждает ли он свидетельские показания. Кадыров сказал, что не подтверждает показания, так как в них "многое неправильно", но отметил, что приведенные в документе имена правильны.

Кадыров указал, что никогда не интересовался событиями, которые происходят в мире, как указано в свидетельских показаниях, так как "своих проблем хватало". В свидетельских показаниях неверно указан год, когда он работал на стройке.

Абубакар Ризванов поинтересовался, ссылаясь на письменные свидетельские показания Кадырова, как он понял, что Равшан Алиев имеет отношения к террористическим и незаконным вооруженным формированиям. Свидетель пояснил, что у Алиева были торговые отношения с определенными людьми в Турции, он покупал и продавал одежду. Сам Алиев говорил, что они были сторонниками террористической организации, но при этом у мужа брата с ними были только торговые отношения, сказал Кадыров.

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 5 сентября, как и 29 августа, пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Жители и гости Махачкалы выказали интерес к пикетам, рассказали его коллеги. Полицейские взяли у пикетчиков письменные объяснения, однако проведению акций не мешали.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".