19 ноября 2019, 21:46

Суд подтвердил приговор дагестанцу по делу о финансировании ИГ*

Верховный суд России отказался изменить приговор жителю Дагестана Шамилю Кадырову, осужденному за перевод более 800 тысяч рублей членам запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Северо-Кавказский военный суд признал дагестанца Шамиля Кадырова виновным в пособничестве в финансировании терроризма и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Защита осужденного заявила, что обжалует это решение суда.

Согласно данным следствия, Шамиль Кадыров с 3 февраля по 18 апреля 2016 года в отделениях Сбербанка в Махачкале с помощью двух  электронных карт этого банка, принадлежавших его жене и матери, сделал 20 банковских переводов на сумму более 800 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, Кадыров отправлял на другую электронную карту Сбербанка, оформленную на боевика ИГ* по фамилии Абдулазизов. Из информации силовиков следует, что Кадыров делал переводы денег Абдулазизову по указанию другого участника конфликта в Сирии на стороне ИГ* - Алиева. Кадыров вину в финансировании терроризма не признал.

На сегодняшнем заседании коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России отказалась удовлетворить апелляцию защиты Шамиля Кадырова и оставила обвинительный приговор Северо-Кавказского военного суда без изменений.

«Приговор по данному делу был оставлен без изменений» - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда.

Ранее адвокат Шамиля Кадырова по назначению Юлия Редькина сообщила, что Шамиль действительно осуществлял денежные переводы по картам, но они не были направлены на финансирование терроризма. "Если Кадыров не знал, что эти деньги уходят в НВФ (незаконные вооруженные формирования. - Прим. "Кавказского узла"), он должен быть оправдан", - заявила Редькина. 

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке  на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Два жителя Дагестана задержаны по подозрению в финансировании ИГ*", "Блогер Мирзеханов заподозрен в причастности к сирийским боевикам", "Житель Дагестана обвинен в помощи боевикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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