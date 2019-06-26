Камера журналистов на фоне входа в Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

26 июня 2019, 12:15

Житель Дагестана осужден за пособничество в финансировании терроризма

Северо-Кавказский военный суд сегодня признал жителя Дагестана Шамиля Кадырова виновным в пособничестве в финансировании терроризма и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Защита осужденного намерена обжаловать это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался процесс над жителем Махачкалы Шамилем Кадыровым, который, по версии следствия, перечислил деньги членам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Мать обвиняемого рассказала в суде, что он переводил деньги в Турцию на лечение больных племянников. Подсудимый исповедует радикальный ислам и состоит на учете правоохранительных органов, сообщил сотрудник полиции Салман Ибрагимов.

Согласно данным следствия, Шамиль Кадыров с 3 февраля по 18 апреля 2016 года в отделениях Сбербанка в Махачкале с помощью двух  электронных карт этого банка, принадлежавших его жене и матери, сделал 20 банковских переводов на сумму более 800 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, Кадыров отправлял на другую электронную карту Сбербанка, оформленную на боевика ИГ* по фамилии Абдулазизов. Из информации силовиков следует, что Кадыров делал переводы денег Абдулазизову по указанию другого участника конфликта в Сирии на стороне ИГ* - Алиева. Кадыров вину в финансировании терроризма не признал.

Северо-Кавказский военный суд сегодня огласил приговор по делу жителя Дагестана Шамиля Кадырова, обвиняемого по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 205.1 УК России (пособничество в финансировании терроризма). В зале заседаний пришли двое родственников подсудимого, сообщил корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший в суде.

Судья признал Шамиля Кадырова виновным и назначил ему восемь лет колонии общего режима. Осужденный в течение десяти дней может обжаловать приговора в вышестоящие инстанции, отмечается в приговоре судьи.

«Мы с приговором не согласны и будем его обжаловать. Считаем, что следствию так и не удалось доказать преступный умысел в действиях моего подзащитного», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подсудимого по соглашению Юлия Редькина.

"Если Кадыров не знал, что эти деньги уходят в НВФ (незаконные вооруженные формирования. - Прим. "Кавказского узла"), он должен быть оправдан", - рассказала адвокат Кадырова по назначению Юлия Редькина.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке  на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Два жителя Дагестана задержаны по подозрению в финансировании ИГ*", "Блогер Мирзеханов заподозрен в причастности к сирийским боевикам", "Житель Дагестана обвинен в помощи боевикам".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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