Коллеги Гаджиева сочли отказ свидетелей от показаний доказательством фальсификации дела

20 сентября 2022, 22:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Богослов Асхаб Джарбаев на последнем заседании по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева отказался от своих показаний против подсудимых, заявив, что не давал таких свидетельств. Также об отказе от показаний, данных под давлением, заявил один из подсудимых Кемал Тамбиев. Суд согласился вызвать на допрос следователя, который брал показания в рамках предварительного следствия. В основу решения суда должны лечь показания, данные в зале суда, так как на этапе следствия свидетели зачастую подвергались давлению, заявили коллеги журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. Сам Гаджиев настаивает на невиновности. В обвинительном заключении утверждается, что своими статьями в газете "Черновик" Абдулмумин Гаджиев "распространял среди населения идеи необходимости отделения республик" Северного Кавказа "и установления на этой территории норм шариатского правления", что он пытался "воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения в деятельность террористической организации". На заседании 8 сентября два свидетеля обвинения, Аида Хайта и Султан Омаров, заявили, что данные ими во время следствия показания не соответствуют действительности.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Свидетель обвинения заявил об отказе от показаний против Гаджиева

В Южном окружном военном суде продолжилось слушание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. На заседании был допрошен свидетель обвинения и Кемал Тамбиев, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека.

Свидетеля обвинения, богослов Асхаб Джарбаев, на заседании 15 сентября заявил, что не знаком с подсудимыми, никогда не читал статьи Гаджиева, не знаком и с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым. Ему ничего не известно об их причастности к "Исламскому государству"* и другим запрещённым организациям.

Прокурор ходатайствовал об оглашении показаний Джарбаева, которые тот давал на предварительном следствии. Из протокола допроса Джарбаева от 15 апреля 2020 года следовало, что он знаком с подсудимыми и Ахмеднабиевым и заявил, что проповедник является последователем "ваххабизма", а цель Ахмеднабиева и его единомышленников, в том числе подсудимых, — дестабилизация общества на Северном Кавказе, изменение там конституционного строя и создание теократического государства. Также в показаниях говорится, что свидетель знал, что Гаджиев — журналист "Черновика" и указал, что в своих публикациях тот призывал читателей отказаться от светского образа жизни и пропагандировал создание теократического государства. От посетителей мечетей Джарбаеву стало известно, что Гаджиев дружит с Ахмеднабиевым. Также в показаниях было указано, что Ризванов с Ахмеднабиевым руководил благотворительным фондом "Ансар", говорится в публикации.

Джарбаев заявил, что не давал таких показаний. По его словам, он вообще думал, что следователь пригласил его тогда в Махачкалу "просто на беседу" — он ничего не подписывал. Примерно через 7-10 дней его пригласили в отдел полиции в Избербаше, где дали бумаги на подпись. Он торопился в мечеть на пятничную молитву, поэтому подписал их, "пробежавшись глазами по первым абзацам".

Ризванов заявил ходатайство о вызове в качестве свидетеля следователя, который зафиксировал показания Джарбаева, суд постановил вызвать его на допрос.

Кемал Тамбиев напомнил о применении насилия перед допросом

Подсудимый Кемал Тамбиев на допрос рассказал, как в 2012 году начал заниматься благотворительной деятельности в составе молодёжной группы "Хайр". По его словам, он познакомился с Гаджиевым и Ризвановым после задержания. Ахмеднабиева он знал только как медийную личность. Слышал также про известный фонд "Ансар".

В 2013 году в группу "Хайр" написал Руслан Алиев (Кисловодский), который администрировал страницу в соцсети для сбора денег на строительство кисловодской мечети. Позже он администрировал группы во «ВКонтакте» для сбора денег на строительство школы хафизов в селе Новосаситли и «Абу Умар Саситлинский».

В середине 2014 года Руслан Алиев познакомил Тамбиева с Каримом Алиевым (также фигурант уголовного дела). Он был учредителем фонда "Ансар" и занимался строительством колодцев в Африке. Тамбиев пожертвовал на это 250 тысяч рублей. Позже ему прислали видеозапись с построенным колодцем, который носил его имя, приводятся в публикации показания Тамбиева, данные в суде. Кроме этого Тамбиев отверг причастность к фонду "Амана", указав, что узнал о фонде, собирал деньги для обслуживания здания мечети в Москве, и для создания частной школы с раздельным обучением мальчиков и девочек, в 2013 году из видеообращения проректора Московского исламского университета Магомедбасира Гасанова. Тамбиеву это было интересно, на странице фонда он писал комментарии, но другого сотрудничества с фондом не было.

Прокурор Мурад Алиев ходатайствовал об оглашении показаний Тамбиева, которые он давал в качестве подозреваемого 14 июня 2019 года, в день своего задержания.

Из протокола допроса, кроме всего прочего, следовало, что Ровшан Алиев — именно так указано в документе, хотя это другой человек — связался с Тамбиевым от имени Ахмеднабиева. Он предложил ему участвовать с ним в сборе денег на строительство колодцев в странах Африки. Тамбиев согласился и начал размещать в сети информацию об этом проекте. По договорённости с Алиевым Тамбиев должен был собирать деньги на своих счетах и переводить их на счёт Карима Алиева. Всего таким образом он перечислил 250 тысяч рублей люди жертвовали их в фонд на благотворительные цели. Алиев, в свою очередь, отправлял их Ахмеднабиеву.

Тамбиев узнал от Алиева, что Гаджиев распространял информацию о благотворительной деятельности, и параллельно, по указанию Ахмеднабиева, занимался финансированием терроризма. Также Алиев и Гаджиев руководили студией "Худа-медиа", где записывали и монтировали видеоролики экстремистского толка, указано в протоколе допроса

Далее из протокола следовало, что Тамбиев по предложению Магомедбасира Гасанова администрировал сайт фонда ""Амана", который Гасанов создал его для поддержки участников ИГ*, а Ахмеднабиев для тех же целей создал фонды "Мухаджирун" и "Ансар", - говорится в публикации.

Тамбиев заявил, что не подтверждает эти показания. По его словам, он подписал их после применения к нему насилия, находясь в стрессовом состоянии. Адвокат пришёл, когда протокол допроса был уже составлен. Он просто полистал его и потребовал подписать. Следственный комитет отказал Тамбиеву в возбуждении уголовного дела по факту применения к нему насилия — якобы оно было законным, так как Тамбиев оказал сопротивление при задержании. Он отметил, что это неправда. Следователи провели проверку по его заявлению формально — они опросили только полицейских, заявил Тамбиев в суде 15 августа.

На заседании суда 18 июня Южный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты Гаджиева о проведении комплексной экспертизы статей журналиста, однако не согласился с требованием защиты о том, чтобы экспертизу проводили московские эксперты.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов, который участвовал в судебном заседании, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сроки завершения экспертизы статей Гаджиева, которые назначал суд по ходатайству защиты, остаются неизвестными

Следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

Журналисты сочли отказ от показаний свидетельством фальсификаций следствия

Дагестанский журналист Идрис Юсупов, оценивая выступление всех свидетелей на процессе, высказал мнение, что подавляющее большинство свидетелей не дало показания, подтверждающие вину подсудимых. "Очень много свидетелей, которые отказались от своих показаний, которые давали на следствии и (свидетели) сказали, что или они (свидетельские показания) были даны под давлением, или они вообще не давали такие показания", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что многие свидетельские показания были косвенные, не касающиеся напрямую подсудимых. "Многие показания касались деятельности Абу Умара Саситлинского»"- рассказал Юсупов. По его мнению, сторона обвинения предприняла попытку связать всех подсудимых в одну группу, хотя некоторые подсудимые не были знакомы между собой.

Отдельного внимания, по мнению Юсупова, заслуживает категория секретных свидетелей, имена и фамилии которых не были обнародованы и показания которых идентичны. Именно эта категория свидетелей в своих показаниях утверждает, что все трое подсудимых, Исраил Ахмеднабиев и другие люди организовывали незаконную деятельность по финансированию терроризма. "Но люди, знающие все обстоятельства дела, понимают, что показаниям этих секретных свидетелей доверять нельзя, потому что они сами путались в фактических обстоятельствах дела, при допросе в суде они не могли ответить на элементарные вопросы по фактическим обстоятельствам", - рассказал Юсупов.

Журналист обратил внимание на то, что личности некоторых секретных свидетелей были раскрыты - это "люди, которые находятся в зависимости от следствия, бывшие осужденные или люди как-то связанные с правоохранительными органами".

Оценивая отказ свидетелей в рамках судебного заседания от тех своих показаний, которые ими были даны на стадии следствия, журналист считает, что это ситуация, когда правоохранительные органы в попытке "раздуть дело" и подготовить для него фактологическую основу "вписывают в протоколы допросов свидетелей те вещи, которые они не говорят или те вещи, которые выгодны следователям".

Юсупов отметил, что люди часто подписывают свидетельские показания, то часто делают это, не прочитав их, либо свидетеля уговаривают подписать протоколы."Формулировки, которые используются там, показывают, что люди сами этого не говорили, тем более свидетели сами рассказывают об обстоятельствах допросов, при которых они не давали такие показания", - предположил Юсупов.

По мнению журналиста, защите следует обратить внимание на тот факт, что свидетели рассказывают об обстоятельствах допроса следователем, а также утверждают в рамках судебных заседаний о том, что их показания, данные ими в рамках следствия, не соответствуют действительности. В связи с этим нужно проводить проверку действий следователя, как путем вызова самого следователя в суд, также, по мнению Юсупова, нужно направить заявление в следственный комитет или в прокуратуру, чтобы была проведена проверка действий следователя.

"Целый ряд свидетелей со стороны обвинения отказываются от показаний и говорят, что они не давали таких показаний и это тоже наводит на определенные мысли. Могу только надеяться, что суд критически отнесется к тем показаниям, которые были даны на этапе следствия. Те показания, которые люди дают непосредственно в суде, надо взять в основу, потому что на этапе следствия возможно было какое-то давление или принуждение или выдумка со стороны следователей", - предположил Юсупов

Журналист подчеркнул, что люди прямо в зале суда отказываются от тех показаний, которые даны им в рамках следствия, при том, что "этот отказ им дается непросто" и за отказ от предыдущих показаний свидетели могут ожидать давления от силовиков, потому что среди свидетелей есть люди, которые отбывают или отбыли наказание. "Тем не менее, они не дают никаких показаний в доказательство вины всех трех подсудимых", - подчеркнул Юсупов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов также считает, что в рамках судебного заседания не было ни одного свидетеля, которые дали бы показания, свидетельствующие о вине Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Даже та группа секретных свидетелей, на которых так надеялось следствие, не дали показаний, в которых доказывалась бы вина подсудимых, отметил Камалов. "Нет никаких доказательств, их не может быть. Мы знаем, что они (подсудимые) невиновны, они быть не могут в группе, так как познакомились именно в следственном изоляторе", - отметил Камалов.

Отказываясь от свидетельских показаний, данных ими в рамках следствия, и говоря об этом уже в рамках судебных заседаний, свидетели "говорят правду", указал Камалов. Он отметил, что среди свидетелей обвинения, выступавших в рамках судебного заседания, были и те, кто говорил, что не подписывал свидетельские показания, и те кто заявил о принуждении подписать их.

Камалов отметил, что не может предположить, каким будет итоговое судебное решение, так как "в судах много несправедливости". По его мнению, ярким примером такого отношения суда служит приговор обвиняемым в убийстве Хаджимурада Камалова.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. В марте 2018 года его родные и коллеги сумели добиться передачи дела об убийстве в центральный аппарат Следкома России. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Обвинение не смогло доказать, что у Шамиля Исаева был мотив совершить преступление, заявила в прениях адвокат подсудимого. Гособвинитель проигнорировал все доказательства защиты, в том числе наличие алиби у троих подсудимых, указали адвокаты Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Оправдать троих подсудимых или вернуть дело на дорасследование просил суд и брат убитого Магди Камалов. 1 июля Южный окружной военный суд признал всех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года.

Ни один свидетель ещё не дал ни прямых, ни косвенных показаний, которые хоть как-то указывали на то, что ими были совершены преступления, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "В показаниях есть всё что угодно, от эмоций до версий, но изобличающих показаний нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отказы свидетелей от показаний данных ими ранее в рамках следствия являются их реакцией на работу следователя, считает Магомедов. "Они массово заявляют, что не давали показаний, следовательно, надо проверить материалы уголовного дела и следственную группу на предмет того, не были ли ими материалы дела подтасованы", - отметил Магомедов. Тем не менее, предположить каким будет решение суда, Магомедов затруднился.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.