Состояние раненых в Мара-Аягъы силовиков остается тяжелым

30 апреля 2024, 10:17

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Двоих силовиков, получивших ранения при нападении на наряд ДПС в поселке в Мара-Аягъы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, еще один переведен в травматологию, а другой – в Ставропольскую краевую больницу, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", 29 апреля в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии были убиты два силовика. Ранения получили трое полицейских и один сотрудник Росгвардии, их состояние врачи оценили как стабильно тяжелое.

Состояние четверых силовиков, которые получили ранения при нападении на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы, остается стабильно тяжелым. Двое из них, которые получили ранения брюшной полости и бедра, а также сквозное ранение грудной клетки, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), привел сегодня ночью ТАСС слова сотрудника Минздрава Карачаево-Черкесии.

Сотрудник полиции, который получил сквозное ранение колена, переведен в травматологическое отделение республиканской клинической больницы. Еще одного полицейского, у которого множественные травматические повреждения костей лицевого скелета, плечевой кости и предплечья, перевели в Ставропольскую краевую больницу, добавил сотрудник министерства.

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на силовиков в Мара-Аягъы, сообщило в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

Напомним, глава Карачаево-Черкесии распорядился выплатить по миллиону рублей семьям двух силовиков, погибших при нападении в Мара-Аягъы. Четырем раненым силовикам решено выплатить по 300 тысяч рублей.

Вооруженный инцидент в поселке Мара-Аягъы стал вторым за неделю в Карачаево-Черкесии. Следком заявил, что убитые в Мара-Аягъы предполагаемые боевики причастны к атаке на силовиков в Карачаевске

Речь идет о нападении на силовиков 22 апреля в Карачаевске. Тогда погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один силовик был ранен. В розыск были объявлены пять подозреваемых – Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

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