18 сентября 2023, 14:13

Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

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Одиночные пикеты с требованием освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 11 сентября такой пикет провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, а 4 сентября, как и неделей ранее, - Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были обвинены в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева провел Магомед Магомедов, настаивающий на невиновности осужденного коллеги.

Реакция на одиночный пикет Магомедова со стороны водителей и прохожих была активной. Некоторые из прохожих вступали с журналистом в диалог, задавая ему вопросы про дело Гаджиева.

В 13.15 мск к Магомедову подошли сотрудники полиции, которые уточнили его данные. Силовики не мешали проведению одиночной акции. На месте пикета присутствовал отец Абдулмумина Гаджиева и его коллеги. По состоянию на 13.37 мск, одиночный пикет Магомедова не был окончен, передал в 13.38 мск корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на месте событий.

Журналист Идрис Юсупов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что также планирует провести одиночный пикет.

Фотографию Идриса Юсупова, стоящего с плакатом "Свободу политзаключенным!", опубликовал в 14.02 мск "Черновик" в своем телеграм-канале. "Требование второго пикетчика – дать свободу политзаключенным", - говорится в публикации.

Напомним, по мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Близкие Гаджиева сочли убедительными доводы в защиту обвиняемых", "Тамбиев оспорил позицию прокурора о показаниях под пытками", "Ризванов указал на роль засекреченных свидетелей в версии обвинения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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