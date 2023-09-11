Коллега Абдулмумина Гаджиева провел пикет в центре Махачкалы

11 сентября 2023, 15:21

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", оглашение приговора подсудимым по делу Гаджиева было назначено на 8 сентября, но перенесено на сегодня. Сегодня суд в Ростове-на-Дону вновь отложил заседание – на 10 мск 12 сентября. Конвой просто не доставил подсудимых по неизвестной причине, пояснил пресс-секретарь суда.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам колонии. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, указали подсудимые 7 сентября в последнем слове, вновь заявив о своей невиновности.

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел сегодня на перекрестке улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова одиночный пикет в защиту Гаджиева, сообщил "Черновик" в своем телеграм-канале. "Требование пикетчика – освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и прекратить уголовное дело против него", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Магомедов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". На заднем плане видны прохожие, в кадре рядом с пикетчиком никого нет.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 4 сентября, как и неделей ранее, такие пикеты провели Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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