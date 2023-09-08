Подсудимые по делу Гаджиева в последнем слове заявили о невиновности

08 сентября 2023, 07:24

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Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, указали в последнем слове Кемал Тамбиев, Абдулмумин Гаджиев и Абубакар Ризванов, вновь заявив о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам колонии. Сторона обвинения игнорирует целый ряд нарушений, указанных защитой, а также манипулирует результатами экспертиз, заявили 31 августа в суде Абдулмумин Гаджиев и его адвокат. Суд назначил последнее слово обвиняемых на 7 сентября.

Редактор газеты "Черновик", Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

7 сентября в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону обвиняемые выступили с последним словом перед объявлением приговора, назначенным на 14 мск 8 сентября, сообщило в своем телеграм-канале издание RusNews. "Все трое не теряют бодрости духа, несмотря на то, что завтра состоится объявление приговоров", - говорится в публикации.

Заседание началось с зачитывания последнего слова Кемала Тамбиева, сообщило издание, опубликовав видеозаписи фрагментов выступлений обвиняемых. "Считаю для себя важным сказать то, что, скорее всего, мало кто поймёт: здесь многие относятся ко всему происходящему как к формальности, но не я. Ведь за этими формальностями стоят живые люди. Меня очень сильно морально сбивает обвинение. Меня задевает каждое слово в формулировке следователя о том, что я якобы был членом преступной группы, что я якобы пропагандировал экстремистские идеи ИГИЛ*, что занимался благотворительностью для прикрытия преступной деятельности и так далее", - сказал в последнем слове Кемал Тамбиев.

После Тамбиева выступил с последним словом Абдулмумин Гаджиев. Видеозапись его выступления размещена также на YouTube-канале издания. "За эти годы телеграм-канал "Черновика" превратился в рупор народа, который решает через него свои проблемы. А число его подписчиков в пять раз превышает тираж бумажной газеты. Да, мы четыре года провели в тюрьме, но это были самые продуктивные годы нашей жизни. Сорок томов уголовного дела. Я писал, процитирую: "Несмотря на необычность нашего процесса ввиду общественного резонанса и очевидную для всех невиновность обвиняемых, следователи и оперативники ничего не поменяли в своем подходе. 40 томов макулатуры, невыдержанные логически, полные противоречий и ошибок. Эти тексты очевидно сочинены людьми, не привыкшими к тому, чтобы их проверяли и их работе давали какую-то оценку. Мы намерены изменить эту уголовную традицию. Мы предадим полной гласности работу следствия и проведем свое расследование... Какой бы приговор ни вынес ростовский военный суд, мы не оставим ни одного человека в сомнениях по поводу нашей невиновности". Конец цитаты трехлетней давности", - сказал в суде Гаджиев.

Он указал на то, что многие пункты обвинения не доказывают виновность подсудимых, а почти все свидетели обвинения "один за другим переходили" на сторону обвиняемых. "В связи с чем мне даже не пришлось вызывать в суд свидетелей в свою защиту", - отметил журналист.

Третья экспертиза, на которой настаивало в суде обвинение, так же, как и предыдущие, не нашла в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста. 8 июня эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы. 15 июня в прениях прокурор повторил доводы обвинения, ранее озвученные в ходе процесса.

"Фейком оказалось обвинение меня в призывах к террористическим организациям на страницах газеты "Черновик". Три экспертизы не обнаружили в моих публикациях даже намека [на призывы]", - подчеркнул Гаджиев.

После Гаджиева с последним словом выступил Абубакар Ризванов. "Я был рад тому, что несколько судей Советского районного суда [Махачкалы] после рассмотрения моих жалоб в порядке статьи 125 УК РФ [оставление в опасности] по видеоконференцсвязи перед этапированием в Ростов, обратившись ко мне по имени, сказали мне с сочувствием: “Абубакар, желаю вам удачи в вашем деле”. Ведь они никогда не пожелали бы такое, имея хоть малейшее сомнение в нашей невиновности. Что же говорить об отношении к нам сотрудников СИЗО города Махачкалы, которые также сочувствовали нам, прекрасно понимая, кто перед ним: человек радикальных взглядов или же противник террористической организации. Нет ни одного человека, который когда-либо слышал от меня, Гаджиева и Тамбиева какие-либо радикальные высказывания", - приводятся его слова в публикации в телеграм-канале издания.

Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева. Суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, указали ранее не участвующие в деле адвокаты. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 4 сентября, как и неделей ранее, такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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