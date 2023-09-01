Абдулмумин Гаджиев оспорил тезисы обвинителя

01 сентября 2023, 00:41

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Сторона обвинения игнорирует целый ряд нарушений, указанных защитой, а также манипулирует результатами экспертиз, заявили в суде журналист Абдулмумин Гаджиев и адвокат Анна Сердюкова.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Шансы на оправдание редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, а также Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, обвиняемых в финансировании терроризма, есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили коллеги Гаджиева. Вместе с тем друзья журналиста надеются, что судья учтет веские доводы, которые привели обвиняемые в свою защиту.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании 31 августа Гаджиев, Ризванов и их адвокаты выступили с репликами, а суд назначил последнее слово обвиняемых на 7 сентября, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Гаджиева Ашот Норвардян. «Тамбиев и его защитники выступили в прошлый раз», - пояснил он.

В своей реплике Абдулмумин Гаджиев обратил внимание на несколько тезисов из выступления прокурора. "По поводу допросов в суде оперативных работников Ибрагимова и Штибекова: сторона защиты, ссылаясь на нормы УПК РФ, указала, на недопустимость использования в качестве доказательств показаний свидетелей, не указывающих источник своей осведомленности. Неоднократно в ходе судебного процесса на несостоятельность допросов оперативников, как заинтересованных лиц, указывал и сам председательствующий. Однако, вместо того, чтобы ознакомиться с соответствующими нормами УПК, уважаемый прокурор принялся рассказывать нам о трудностях оперативной работы", - заявил Гаджиев.

Он отметил, что прокурор попытался нивелировать грубейшее нарушение - отсутствие в протоколах допросов ряда свидетелей записи о том, что им был разъяснен порядок проведения допроса. "Прокурор сделал это достаточно странными словами о том, что эти допросы были печатным образом изготовлены на компьютере", - сказал Гаджиев.

Журналист также обратил внимание, что прокурор попытался проигнорировать невыгодные для обвинения выводы экспертизы. «(Прокурор) удивительным образом обернул в свою пользу слова эксперта о том, что он не может отвечать за личное восприятие публикаций каждым отдельным человеком. Я еще раз попробую устранить эту неясность. Когда гособвинитель никак не хотел остановиться, приписывая моим публикациям то, чего в них нет, эксперт тактично разъяснила, что она не исследует неадекватные восприятия текстов конкретными людьми, она изучает то, что было непосредственно написано», - пояснил Гаджиев в своей реплике.

Адвокат Гаджиева Анна Сердюкова также оспорила некоторые доводы прокурора. Она, в частности, указала, что обвинитель проигнорировал явные процессуальные нарушения в протоколе допроса Кемала Тамбиева, хотя защита подробно разбирала эти нарушения в прениях. Хотя имело место явное нарушение права Тамбиева на защиту, прокурор счел протокол его допроса допустимым доказательством по делу.

Сердюкова обратила внимание, что сторона обвинения не нашла нужных ей ответов в первичном заключении экспертизы и допросах ее авторов, после чего ходатайствовала о новой экспертизе с вопросом о наличии в публикациях Гаджиева каких-либо идей и взглядов.

"И получила ответ, что в публикациях Гаджиева содержится совокупность признаков пропаганды идей исламского образа жизни, необходимость объединения мусульман для достижения социальной гармонии и сплочения мусульманского общества вокруг общих идеалов и устремлений. Зацепившись за один положительный ответ экспертов, сторона обвинения тут же предложила суду оценить это с учетом ментальности читателей, - забыв, что Гаджиев обвиняется в финансировании террористических организаций, а не (в стремлении) к сплочению мусульман ради социальной гармонии. По сути, сторона обвинения переложила свою обязанность доказывать причастность Гаджиева к преступлениям на плечи экспертов и суда, предоставив последнему дать оценку", - указала Сердюкова.

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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