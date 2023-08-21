21 августа 2023, 23:56
Коллеги Гаджиева оценили шансы на его оправдание
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Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.
Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.
22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".
Реакция на сегодняшние одиночные пикеты была активной, прохожие выражали интерес. "Люди предлагали воду. Даже один из прохожих подошел и дал бутылку воды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. Журналист отметил, что пешеходов было меньше, чем неделей ранее, так как в Махачкале сохраняется жаркая погода.
По мнению журналиста, независимо от того, через сколько судебных заседаний будет оглашен приговор — это будет означать окончание лишь первого этапа, так как стороны и обвинения и защиты могут не согласиться с приговором и оспорить его.
Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов во время своей одиночной акции с требованием: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" насчитал не менее 10 случаев реакции водителей, а также многочисленные случаи реакции прохожих. "По сравнению с прошлыми пикетами (реакция со стороны прохожих и водителей) была активнее", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".
По мнению Магомедова, приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет вынесен к концу сентября. Магомедов отметил, что пока нет однозначного решения о продолжении практики одиночных пикетов после вынесения приговора Гаджиеву. Коллеги Гаджиева будут коллективно решать, продолжать еженедельные одиночные акции после приговора или прекратить их, отметил журналист.
По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".
Приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет озвучен ближайшей осенью, однако с учетом того, что апелляцию на приговор могут подать и защита, и обвинение, итоговое решение затянется до следующего года, считает коллега Гаджиева, присутствовавший на сегодняшних одиночных акциях. По его мнению, шанс на вынесение в отношении Гаджиева оправдательного приговора очень мал, однако он есть. "Вообще по таким статьям очень мало оправдательных приговоров, их практически нет. Надеюсь, в этом случае будет исключение, но шансов крайне мало", - отметил коллега Гаджиева.
Он считает, что на судью повлияли выступления всех трех обвиняемых, но даже без этого судьи должны понимать несостоятельность обвинения, считает журналист. "Судьи сами и без этих выступлений должны понимать несостоятельность доводов обвинения, то, что дело полностью сфабриковано и нет никаких доказательств", - отметил коллега Гаджиева.
Приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет вынесен в течении трех-пяти месяцев, считает другой знакомый Гаджиева, также присутствовавший на одиночном пикете. По его мнению, шансы вынесения оправдательного или обвинительного приговора в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева практически равны. Знакомый журналиста уверен, что выступления всех трех обвиняемых повлияли на судей, и также эти выступления и доводы защиты повлияют на итоговое решение суда, предположил он.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"