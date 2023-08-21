Абдулмумин Гаджиев. Кадр видео канала ROMB www.youtube.com/watch?v=0jex6a8-VIg

21 августа 2023, 23:56

Коллеги Гаджиева оценили шансы на его оправдание

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шансы на оправдание дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, а также Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, обвиняемых в финансировании терроризма, есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили коллеги Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Реакция на сегодняшние одиночные пикеты была активной, прохожие выражали интерес. "Люди предлагали воду. Даже один из прохожих подошел и дал бутылку воды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. Журналист отметил, что пешеходов было меньше, чем неделей ранее, так как в Махачкале сохраняется жаркая погода. 

По мнению журналиста, независимо от того, через сколько судебных заседаний будет оглашен приговор — это будет означать окончание лишь первого этапа, так как стороны и обвинения и защиты могут не согласиться с приговором и оспорить его. 

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов во время своей одиночной акции с требованием: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" насчитал не менее 10 случаев реакции водителей, а также многочисленные случаи реакции прохожих. "По сравнению с прошлыми пикетами (реакция со стороны прохожих и водителей) была активнее", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". 

По мнению Магомедова, приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет вынесен к концу сентября. Магомедов отметил, что пока нет однозначного решения о продолжении практики одиночных пикетов после вынесения приговора Гаджиеву. Коллеги Гаджиева будут коллективно решать, продолжать еженедельные одиночные акции после приговора или прекратить их, отметил журналист. 

Редакция "Черновика" пока не имеет возможности возобновить выпуск печатной версии и работать в прежнем режиме, отметил Магомедов. Редакция газеты планирует сосредоточить свою работу на развитии сайта "Черновика", рассказал заместитель главного редактора издания. "О возрождении печатной версии и появлении офиса мы пока говорить не можем", - отметил он. 

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет озвучен ближайшей осенью, однако с учетом того, что апелляцию на приговор могут подать и защита, и обвинение, итоговое решение затянется до следующего года, считает коллега Гаджиева, присутствовавший на сегодняшних одиночных акциях. По его мнению, шанс на вынесение в отношении Гаджиева оправдательного приговора очень мал, однако он есть. "Вообще по таким статьям очень мало оправдательных приговоров, их практически нет. Надеюсь, в этом случае будет исключение, но шансов крайне мало", - отметил коллега Гаджиева.

Он считает, что на судью повлияли выступления всех трех обвиняемых, но даже без этого судьи должны понимать несостоятельность обвинения, считает журналист. "Судьи сами и без этих выступлений должны понимать несостоятельность доводов обвинения, то, что дело полностью сфабриковано и нет никаких доказательств", - отметил коллега Гаджиева. 

Приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет вынесен в течении трех-пяти месяцев, считает другой знакомый Гаджиева, также присутствовавший на одиночном пикете. По его мнению, шансы вынесения оправдательного или обвинительного приговора в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева практически равны. Знакомый журналиста уверен, что выступления всех трех обвиняемых повлияли на судей, и также эти выступления и доводы защиты повлияют на итоговое решение суда, предположил он. 

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Примечание:

"Выводы экспертизы обнадежили коллег Гаджиева", "Юристы прокомментировали позицию обвинения в деле Гаджиева", "Кемал Тамбиев назвал уголовное дело ошибкой".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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