Коллеги Гаджиева оценили шансы на его оправдание

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Шансы на оправдание дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, а также Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, обвиняемых в финансировании терроризма, есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили коллеги Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Реакция на сегодняшние одиночные пикеты была активной, прохожие выражали интерес. "Люди предлагали воду. Даже один из прохожих подошел и дал бутылку воды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. Журналист отметил, что пешеходов было меньше, чем неделей ранее, так как в Махачкале сохраняется жаркая погода.

По мнению журналиста, независимо от того, через сколько судебных заседаний будет оглашен приговор — это будет означать окончание лишь первого этапа, так как стороны и обвинения и защиты могут не согласиться с приговором и оспорить его.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов во время своей одиночной акции с требованием: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" насчитал не менее 10 случаев реакции водителей, а также многочисленные случаи реакции прохожих. "По сравнению с прошлыми пикетами (реакция со стороны прохожих и водителей) была активнее", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магомедова, приговор в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева будет вынесен к концу сентября. Магомедов отметил, что пока нет однозначного решения о продолжении практики одиночных пикетов после вынесения приговора Гаджиеву. Коллеги Гаджиева будут коллективно решать, продолжать еженедельные одиночные акции после приговора или прекратить их, отметил журналист.