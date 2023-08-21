Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 21 августа 2023 г. Фото: Телеграм-канал "Черновик"

21 августа 2023, 14:33

Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одиночные пикеты в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 14 августа такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, они обратили внимание на спад интереса прохожих к пикетам.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели одиночные пикеты на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

Юсупов провел свой одиночный пикет с требованием «Свободу журналистике». Затем Магомед Магомедов провел акцию с требованием освободить Абдулмумина Гаджиев.

По словам Юсупова, сотрудники полиции записали личные данные пикетчиков, а попыток прервать акции не предпринимали. На пикеты реагировали как прохожие, так и водители, отметил он.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу", "Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств", "Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 августа 2023, 13:37

21 августа 2023, 12:48

  • Хранение селитры около АЗС в Бабаюрте возмутило Меликова

    Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал принять меры в связи с обнаружением 12 тонн взрывоопасной селитры около двух автозаправок в Бабаюрте. Пользователи Telegram раскритиковали владельца селитры за беспечность, напомнив о гибели людей при взрыве рядом с АЗС в Махачкале.

21 августа 2023, 12:18

21 августа 2023, 11:21

  • Звуки взрыва напугали ростовчан

    От звука, похожего на сильный взрыв, в домах жителей Ростова-на-Дону сотряслись стекла, у машин сработала сигнализация. Власти объяснили этот звук переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

21 августа 2023, 10:52

  • 24 азербайджанские семьи переселились в Физули

    24 семьи вынужденных переселенцев отправлены из Гарадагского района Баку в Физули, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в этот город планируется переселить не менее 144 семей.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи