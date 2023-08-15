Коллеги Гаджиева заметили спад интереса к пикетам в его поддержку

15 августа 2023, 01:18

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Пешеходы менее активно реагировали на пикеты в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. По мнению пикетчиков, спад интереса к их акции связан с сильной жарой в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 14 августа одиночные пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Идрис Юсупов, который проводил 14 августа пикет с требованием "Свободу журналистике", рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что особое внимание на него обращали водители, тогда как пешеходы - меньше, вероятно, из-за жары.

«Если обычно каждый четвёртый либо третий (автомобилист, проезжавший мимо - прим. «Кавказского узла») реагировал, то сегодня каждый второй реагировал сигналами, знаками поддержки», - рассказал Юсупов.

Несколько человек, проходя мимо, вступили в диалог журналистом. Среди примечательного Юсупов отметил молодого человека, который спросил, свободу для какой журналистики он требует - российской или американской. При этом сначала он вступил в диалог на английском, а затем перешел на русский. Юсупов предположил, что юноша все же из местных жителей. «Начал на английском языке, но потом перешёл на русский язык. Мы с ним поговорили на тему свободы и как ее понимать вообще», - рассказал Юсупов.

Он прокомментировал выступление Абубакара Ризванова, который, по его мнению, указал в своем выступлении на многие процессуальные и фактологические моменты. «Его выступление оцениваю положительно. Он, как человек, имеющий юридическое образование, разобрал многие процессуальные и фактологические моменты», - считает Юсупов.

В течении всего судебного процесса Ризванов доказал всю несостоятельность показаний засекреченных свидетелей, считает журналист.

На заседании 10 августа Абубакар Ризванов разобрал роль засекреченных свидетелей по делу. По словам присутствовавших в зале, он высказал возражения по всем доказательствам обвинения.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов отметил, что реакция на его одиночную акцию с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева была сегодня минимальной. Журналист связал это с жаркой погодой. На протяжении всего одиночного пикета было не более 10 реакции от водителей.

Каких-либо препятствий в проведении одиночных акций не было, они прошли спокойно, рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Выступление Ризванова в прениях является детальным и скрупулезным анализом всего уголовного дела, считает Магомедов. «Он смог опровергнуть и показания засекреченных свидетелей, и те якобы доказательства, которые были представлены обвинением. Остаётся надеется, что суд согласится с его (Ризванова) доводами», - отметил Магомедов.

Последнее выступление Ризванова, как и все его предыдущие выступления по данному уголовному делу, является длительным, детальными и достаточно подробными, сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева.

Она рассказала, что в последний раз отправляла посылку супругу неделю назад. Каких-либо проблем с получением посылок у Гаджиева нет. Также у журналиста нет жалоб на содержание в СИЗО, добавила Сакиева.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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