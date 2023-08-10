Ризванов указал на роль засекреченных свидетелей в версии обвинения

10 августа 2023, 23:02

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Судья торопил Абубакара Ризванова во время выступления в прениях, однако подсудимому удалось разобрать роль засекреченных свидетелей в деле, по которому также проходят Кемал Тамбиев и дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам заключения. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля назвал обвинение голословным. 20 июля суд на три месяца продлил срок ареста всем трем обвиняемым. 27 июля Ризванов продолжил свое выступление в прениях, однако зачитал лишь пять страниц из своей речи, после чего был объявлен перерыв, и один из судей уехал, сославшись на семейные проблемы.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Весь сегодняшний день на заседании Южного окружного суда в Ростове-на-Дону по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванов суд слушал выступление последнего в прениях. "Он читал сегодня весь день", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший в зале журналист Федор Забиран. По его словам, возражения были на все доказательства обвинения. "Буквально на все - масса протоколов с нарушениями. Начиная от обысков до осмотра сайтов и страниц", - добавил Забиран.

Он отметил, что судья вежливо подгонял Ризванова, опасаясь, видимо, что он и в этот раз не закончит. "Как я понял, Ризванов что-то сократил. Так как судья твердо стоял на том, чтобы он сегодня закончил", - пояснил Забиран.

В деле против Ризванова было много засекреченных свидетелей, и показания каждого он разбирал, сообщил журналист. "Один под псевдонимом Джигурда. Ему Ризванов посвятил раздел своего выступления", - сказал Забиран.

"Свидетель Джигурда даёт заведомо ложные показания. В декабре 2016 года, когда он якобы познакомился с Ахмеднабиевым в Турции и тот ему сообщил сведения (о подсудимых), касающиеся мая 2016 года, Ахмеднабиев находился в Нигере, потому что ранее был депортирован из Турции в эту страну. Это подтверждает и свидетель Надира Исаева, которая не может быть заподозрена в симпатиях к нам. Кроме того, свидетель Джигурда говорит, что Ахмеднабиев рассказывал ему чуть ли не о финансовых источниках. Но, по словам той же Исаевой, Ахмеднабиев никогда не обсуждал денежные вопросы с посторонними", - следует из видеозаписи выступления Ризванова, фрагмент которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Забиран отметил также, что обстановка в суде была обычная, но несколько раз сотрудники суда, несмотря на разрешение от судьи на видеосъемку, пытались, остановить её. "Снова сотрудникам кажется, что снимать нельзя, но уточняют и выясняется, что можно", - сказал журналист.

Адвокат Гаджиева Ашот Норвардян сообщил, что прения пока не закончены, хотя обвинитель, подсудимые и их адвокаты уже выступили.

"Будут реплики сторон. Прокурор попросил специально время на подготовку. А затем последнее слово подсудимых. Заседание назначено на 10.00 мск 24 августа. А потом, я думаю, не менее двух недель судьи возьмут время для подготовки приговора", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 7 августа на пикеты вышли Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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