Оглашение приговора по делу Абдулмумина Гаджиева повторно перенесено

11 сентября 2023, 10:05

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Суд вновь перенес оглашение приговора Абдулмумину Гаджиеву, Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам колонии. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, указали подсудимые в последнем слове, вновь заявив о своей невиновности. Оглашение приговора было назначено на 14.00 мск 8 сентября, однако было перенесено на 11 сентября.

Оглашение приговора журналисту «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву снова перенесено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов журналиста.

По словам пресс-секретаря Южного окружного военного суда, конвой просто не доставил подсудимых по неизвестной причине, сообщило в своем телеграмм-канале издание "Черновик".

Приговор должен быть оглашен завтра, 12 сентября, в 10:00 мск, информирует издание.

"Что суда не будет, было решено как минимум ещё вчера. Потому что в СИЗО отменили конвой. Но адвокатов поставили в известность только перед самым началом заседания. Люди на приговор с других городов ехали. Странно это всё", - написао сын Абдулмумина Гаджиева Адам в своем телеграмм-канале.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиевне не признают вину.

Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева. Суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, указали ранее не участвующие в деле адвокаты.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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