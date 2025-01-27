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16:15, 27 января 2025

Роскомнадзор отказал "Черновику" в регистрации телеграм-канала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Издание "Черновик" получило из Роскомнадзора отказ в регистрации телеграм-канала и сочло это попыткой цензуры.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года "Черновик" заявил о давлении со стороны властей, вынудивших редакцию прекратить выпуск печатной версии газеты.

Общественно-политический еженедельник "Черновик" издается в Дагестане с 2003 года, говорится в справке "Кавказского узла" "«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня "Черновик" опубликовал в своем телеграм-канале обращение к читателям, в котором сообщил, что 23 января Роскомнадзор отказал в регистрации телеграм-канала издания в «реестре блогеров».

"Мы воспринимаем данный отказ не иначе, как нарушающий Конституцию России акт цензуры со стороны отдельно взятых исполнителей, направленный на подавление независимых информационных площадок", - говорится в заявлении.

Журналисты не исключили заинтересованности руководства Дагестана в этом решении. "В сообщении РКН никак не разъясняется, что, когда и где нами нарушено. В качестве основания отказа заявлено: «На странице размещена информация, распространяемая с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Всё! Мы не имеем возможности даже понять и узнать, какая именно информация, размещённая в телеграм-канале «Черновика», и на основе чьего экспертного заключения промаркирована как «распространяемая с нарушением требований законодательства Российской Федерации»", - сообщило издание.

Теперь редакции "будет намного сложнее работать" на информационном поле Дагестана, поскольку в рамках действующего телеграм-канала издание больше не имеет права размещать рекламу и принимать пожертвования, отмечается в публикации. "Уважаемые читатели «Черновика», чтобы наша с вами работа по освещению народных проблем и прочих важных событий республики носила легитимный характер, мы создали новый телеграм-канал «Черновик» – https://t.me/chernovik_new. Подписывайтесь на него! Мы очень сильно рассчитываем на вашу поддержку! В новом телеграм-канале мы будем, также как и раньше, публиковать новости политики, экономики, криминала. Публиковать аналитику и слухи (куда без них?). И, самое главное, публиковать обращения наших читателей", - говорится в обращении.

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Автор: "Кавказский узел"

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