Юдрис Юсупов в одиночном пикете. Махачкала, 25 сентября 2023 г. Фото: Телеграм-канал "Черновик"

25 сентября 2023, 14:20

Дагестанский журналист провел пикет в поддержку Гаджиева

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Одиночный пикет с требованием освободить осужденного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провел в Махачкале журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 18 сентября такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова - одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева провел Идрис Юсупов.

Водители реагировали на одиночный пикет Юсупова длинными автомобильными гудками и жестами поддержки. Прохожие также реагировали на пикет, несколько прохожих сфотографировали Юсупова, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

В 13.25 мск к Юсупову подошёл сотрудник полиции и записал его личные данные. Попыток прервать одиночную акцию силовики не предпринимали.

Напомним, по мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Особое мнение судьи Зубаирова обнадежило близких Гаджиева", "Друзья Гаджиева отметили важность пикетов в его поддержку", "Тамбиев оспорил позицию прокурора о показаниях под пытками"

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2023, 13:42

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