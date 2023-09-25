Дагестанский журналист провел пикет в поддержку Гаджиева

25 сентября 2023, 14:20

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Одиночный пикет с требованием освободить осужденного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провел в Махачкале журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 18 сентября такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова - одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева провел Идрис Юсупов.

Водители реагировали на одиночный пикет Юсупова длинными автомобильными гудками и жестами поддержки. Прохожие также реагировали на пикет, несколько прохожих сфотографировали Юсупова, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

В 13.25 мск к Юсупову подошёл сотрудник полиции и записал его личные данные. Попыток прервать одиночную акцию силовики не предпринимали.

Напомним, по мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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