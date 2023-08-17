Суд отказался признать незаконным задержание Магомедова на пикете

17 августа 2023, 20:54

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Полиция в суде объяснила задержание заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова заботой о его безопасности из-за возможной драки. Журналист Идрис Юсупов полностью подтвердил показания Магомедова, но суд встал на сторону ответчика и отказался удовлетворить иск о признании действий полиции незаконными.

Как писал "Кавказский узел", 16 января силовики задержали Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. Идрис Юсупов также добивается проверки действий силовиков.

Советский районный суд Махачкалы отказал в удовлетворении административного иска заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова к Управлению МВД России по Махачкале и начальнику отдела полиции по Советскому району. Журналист просил признать незаконными и необоснованными действия сотрудников уголовного розыска УМВД, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Представитель УМВД по Махачкале заявила в суде, что журналиста доставили в отдел полиции не как подозреваемого в совершении правонарушения, а чтобы изолировать для его же безопасности, так как поступила информация о возможных беспорядках на площади. По ее словам, он отказывался добровольно покинуть место, поэтому полицейские отвезли его в отдел полиции, а затем отпустили. Представитель полиции также отметила, что заявление Магомедова по статье о незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (статья 149 Уголовного кодекса России предусматривает до трех лет лишения свободы) направлено в Следственный комитет для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

В суде также допросили двух свидетелей. Оперуполномоченный Мурад Гасанов, который был допрошен по ходатайству ответчика повторил версию, что полицейские действовали исключительно в интересах Магомедова. Адвокат Исаев попросил его предоставить суду документы, которые подтверждают, что поступила оперативная информацию о возможной драке на площади, однако Гасанов сослался на секретность таких документов. Не смог он предоставить и постановление о признании документа секретным, указано в публикации.

Показания журналиста Идриса Юсупова полностью подтвердили версию Магомедова, однако судья Зумруд Токаева отказала в удовлетворении иска, сообщили правозащитники.

Юсупов после задержания также обратился с жалобой на незаконные действия полицейских в прокуратуру Советского района. Пока никакой реакции не последовало, хотя срок рассмотрения уже истёк, отмечается в публикации

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля 2022 года полицейские задержали Магомеда Магомедова, вышедшего в Махачкале на пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Также был задержан снимавший пикет журналист, корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов (включен в реестр иностранных агентов). Их отвезли в УМВД по Советскому району и в тот же день освободили. Полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, кортеж которой должен был проезжать в этом месте.

В июле 2022 года Магомед Магомедов подготовил заявление в управление Следкома России по Дагестану с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые, по его мнению, незаконно помешали его одиночному пикету и превысили должностные полномочия. Спустя год он обжаловал бездействие следствия, однако райсуд в Махачкале отказался удовлетворить его требования. Журналист и его адвокат обратились в Верховный суд Дагестана. В апелляции указано, что следствие безосновательно проигнорировало заявление Магомедова с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые сорвали его одиночный пикет в июне 2022 года, а суд в Махачкале, отказавшийся признать бездействие следствия, нарушил требования закона.

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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