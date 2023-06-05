Коллеги Гаджиева усомнились в необходимости допроса экспертов

05 июня 2023, 23:27

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Ходатайство прокурора о вызове экспертов в суд по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева вызвано желанием гособвинения затянуть процесс, так как экспертиза статей дала исчерпывающие ответы, заявили коллеги Гаджиева после пикетов в его поддержку. Гособвинение стремится показать, что использовало все возможности, полагает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня днем такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, пикеты вызвали активный отклик махачкалинцев и туристов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Одиночная акция Магомеда Магомедова началась в 13.00 и завершилась в 13.40 мск. На нее отреагировало большое количество прохожих, в том числе туристы. Также одиночную акцию гудками и жестами поддержали водители автомобилей, проезжавших мимо места проведения одиночных акций, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикетов.

Сначала к Магомедову подошли сотрудники патрульно-постовой службы, а затем участковый сотрудник полиции, пришедший к месту одиночной акции позднее, взял у Магомедова письменные объяснения.

Жители Махачкалы и гости города активно отреагировали на пикеты, однако по сравнению с пикетами 29 мая реакция сегодня было меньше "из-за жаркой погоды", сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

На одиночный пикет дагестанского журналиста Идриса Юсупова с требованием "Свободу политическим заключенным" активнее реагировали прохожие, но было меньше внимания автомобилистов, отметил корреспондент "Кавказского узла".

Одиночные акции традиционно привлекли внимание прохожих и водителей, подчеркнул Идрис Юсупов. По его мнению, пешеходы активнее реагировали сегодня на акции, чем неделей ранее. "Люди сигналили, фотографировали, пожимали руку. Был молодой парень, который принес холодную воду в этот жаркий день и угостил водой", - рассказал Юсупов.

Силовики не чинили препятствий проведению пикетов и вели себя корректно, добавил он.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же, как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста.

Требование прокурора о допросе экспертов удивило журналиста. "Они уже неоднократно дали ответы, что нет никаких признаков экстремизма и терроризма, пропаганды в статьях Абдулмумина Гаджиева", - отметил Юсупов.

По его словам, прокурор не смог ответить на вопрос суда, с какой целью обвинение планирует вызвать экспертов, тем не менее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Журналист выразил надежду, что и в зале суда эксперты повторят те выводы, которые отражены в экспертном заключении. "Если они те же выводы подтвердят, то это будет в пользу защиты, если вдруг их принудят дать какие-то другие ответы, то это будет вызывать вопрос: почему они в экспертизе дали другие ответы, а в суде дают другие показания",- отметил журналист.

Ходатайство обвинения по вызову экспертов в суд, учитывая, что уже трижды проведенная экспертиза статей Гаджиева утверждает, что в них нет ничего противозаконного, учредитель "Черновика" Магди Камалов назвал "очень странным". "Они могли спросить все, что угодно в трех экспертизах, которые были проведены. Неужели они недостаточны, что необходимо вызвать экспертов в зал суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ходатайство прокурора о вызове в суд экспертов вызвано желанием гособвинения затянуть процесс, полагает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Свое полное фиаско государственное обвинение пытается спрятать за затягиванием процесса и допросами экспертов", - отметил он. В ходе допроса в рамках судебного заседания эксперты лишь повторят те выводы, к которым они пришли в результате исследования статей Абдулмумина Гаджиева, уверен он. "Эксперты уже дали свои заключения и их допрос, по сути, будет пересказом того, что они отразили в своих заключениях", - считает Магомедов.

У защиты вопросов к экспертам нет, рассказал адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "У защиты нет вопросов к экспертам. В экспертизе все понятно. Допрос эксперта ничего нового не добавит, но и не навредит моему подзащитному", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вызов эксперта и его допрос — это соблюдение формальности и демонстрация того, что сторона обвинения максимально "сделал все, что могла", считает Шабанов.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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