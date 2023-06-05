Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

05 июня 2023, 14:51

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели в Махачкале Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 29 мая такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Пикеты вызвали активный отклик махачкалинцев и туристов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Магомедов на пикете потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Второй одиночный пикет провел Идрис Юсупов, он вышел с плакатом "Свободу политзаключённым!". На пикеты обращали внимание как прохожие, так и водители проезжавших мимо автомобилей. Полицейские не мешали проведению пикетов, но взяли у пикетчиков письменные объяснения.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же, как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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