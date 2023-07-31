Друзья Гаджиева возмутились позицией обвинения

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Суд находится в замешательстве и затягивает время до вынесения приговора, отметил коллега Абдулмумина Гаджиева Магомед Магомедов. Обвинение не представило доказательств в пользу своей версии, при этом прокурор запросил для Гаджиева 19 лет заключения, указали друзья дагестанского журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня такие акции провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновик" Магомед Магомедов, на его одиночную акцию отреагировало 15 водителей и шесть прохожих. По словам Магомедова, полицейские, подошедшие к месту проведения одиночной акции, записали личные данные пикетирующего.

Журналист отметил, что именно молодежь больше интересуется делом Абдулмумина Гаджиева. Такие выводы журналист сделал, основываясь на реакциях на одиночные акции в поддержку Гаджиева.

Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля, назвал обвинение голословным. 27 июля он успел зачитать лишь несколько страниц из своей речи, после чего один из судей покинул заседание, сославшись на семейные обстоятельства.

То, что Ризванов не смог завершить свое выступление, Магомедов связывает с тем, что "суд находится в серьезной задумчивости". "Все доказательства дела разбиты в пух и прах, нарушения следствия и обвинения озвучены и общеизвестны, сформировать обвинительный приговор на основе того материала, что есть, крайне сложно и сомнительно", - предположил журналист. Возможно, идут какие-то консультации по данному делу, также предположил он.

Журналист Идрис Юсупов рассказал, что к его требованию: "Свободу журналистике", с которым он сегодня вышел на одиночный пикет, было стабильно высокое внимание как со стороны водителей автомобилей, проезжавших мимо места проведения одиночного пикета, так и со стороны прохожих. Однако со стороны прохожих реакций было меньше, так как была жаркая погода, отметил журналист. Сотрудники полиции записали личные данные каждого пикетчика. Юсупов отметил, что к нему подошло несколько прохожих и поинтересовалось, в чем заключается свобода журналистики, на что Юсупов разъяснил, свои требования и что такое свобода слова. Юсупов сообщил, что задал прохожим вопрос слышали ли они о деле Абдулмумина Гаджиева, на что они ответили, что не слышали об уголовном преследовании Абдулмумина Гаджиева.

Есть определенное количество людей, которые в силу определенных причин не знают об уголовном преследовании Гаджиева, однако, чем ближе завершение судебного процесса, тем выше интерес общества к делу Гаджиева, считает друг Гаджиева по имени Халид. "Интерес к его делу был на первых этапах, а потом интерес снизился, и напоминали о деле Абдулмумина только одиночные пикеты и заметки из зала суда. А сейчас люди снова начали интересоваться его делом", - считает Халид.

Защита смогла убедить общество и донести до суда то, что Гаджиев ни в чем не виноват, отметил Халид. "Наверное из-за того, что журналисты писали про судебные заседания, многие люди поняли, что он невиновен", - пояснил приятель Гаджиева.

Махачкалинец Мурад знает Гаджиева в течение девяти лет и уверен в его невиновности. Мужчина считает, что сторона обвинения не смогла доказать вину Гаджиева, и на фоне этого срок в 19 лет, запрошенный стороной обвинения для Гаджиева, выглядит безосновательным, пояснил Мурад. "Воспринял это с большим недоумением и недовольством. На основании чего и вообще, за что запрошен прокурором такой срок", - задается вопросом друг Гаджиева.

Мурад рассказал, что находится постоянно на связи с семьей Абдулмумина Гаджиева, однако посещать их получается очень редко. При этом Мурад старается по мере возможности поддержать семью Абдулмумина Гаджиева. точно так же поступают все общие с Гаджиевым друзья Мурада.

Житель Махачкалы Назим знает Гаджиева 11 лет, успел поработать с ним в нескольких проектах. "Я знаю этого человека достаточно близко и могу дать только положительную оценку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению мужчины, на протяжении всего разбирательства стороне обвинения не удалось доказать вину Гаджиева. "Ни одного ясно доказанного, ни одного четко выдвинутого аргумента не было до сих пор", - поделился своим мнением Назим.

Махачкалинец отметил, что следит практически за каждым судебным заседанием по делу Гаджиева на протяжении четырех лет. "По итогу этих заседаний я не увидел ни одного конкретного обоснованного обвинения, в котором бы предоставлялись хоть мало-мальски внушающие доверие доказательства (вины Гаджиева)", - рассказал он.

Назим указал также на наличие в деле Гаджиева большого количества засекреченных свидетелей и на то, что обвинение в своих выводах опирается на подобного рода доказательства. При этом, если бы выдвинутые в адрес Гаджиева обвинения были подтверждены серьёзными доказательствами, то за четыре года обвинение показало бы их, считает друг Гаджиева.

На фоне такого запрошенный стороной обвинения срок в 19 лет выглядит крайне несправедливым. Друзья Гаджиева периодически посещают семью журналиста и пытаются ее поддерживать. В последний раз Назим вместе с другими друзьями Гаджиева посетил мать журналиста.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 27 июля суд объявил перерыв до 10 августа. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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